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一早被 00981A 配息香醒！首次股息發放17億

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
ETF示圖。（本報系資料庫）
ETF示圖。（本報系資料庫）

主動統一台股增長（00981A）10日首次發放股息，預估配發總金額16.97億元。ETF達人表示，00981A年化配息率超過8%，截至9日，台股大盤受中東戰火干擾還未收復歷史新高，但是00981A股價已經連續兩天改寫歷史新高，成立以來績效已經超過133%，息利雙收最有感。

00981A採季配息，除息月份為每年的3、6、9、12月，首次配息0.41元，100%來自資本利得。因此，投資人的配息收益不會被課稅，也不會被扣繳二代健保補充保費。00981A在3月17日進行第一次除息交易就秒填息，10日股息入袋，投資人在領到股息後，除了犒賞自己外，也可將股息再投入。

展望後市，00981A經理人陳釧瑤表示，隨著戰爭不確定性降低，股市將回歸基本面。台灣經濟受惠於美國CSP（雲端服務供應商）持續擴大資本支出，帶動出口表現，也讓經濟成長強勁，台灣企業獲利增速仍向上，可望支撐台股表現。由於AI長線趨勢明確，只要企業獲利未見實質下修、經濟無明顯失速，若因外部因素影響而出現震盪時，反而是波段低位布局絕佳時機。

產業方面，陳釧瑤表示，在輝達發表專為推理設計的LPU（語言處理單元）以及OFC（光纖通訊展）落幕後，矽光子與CPO（共同封裝光學）發展趨勢益發明確。預期光通訊元件、檢測與封測廠商將受惠。隨著新規格晶片持續推出，預示AI硬體核心零組件（散熱、電源供應器、PCB與CCL）仍具強大成長動能。此外，台積電（2330）即將在4月16日召開法說會，將公布第1季財報及第2季展望，AI先進封裝／製程需求、3奈米產能擴張、地緣政治影響預期為市場關注焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中東 配息 台股

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