不配息0050恐買不到？證交所加掛級別傳設30%天花板…他提3理由搖頭：設限沒意義

號稱「不配息0050」的凱基台灣TOP 50（009816）意外爆紅、再加上「教授級」的元大台灣50（0050）忠實投資者的大聲疾呼，使得近期證交所正努力規劃現有的ETF要加掛配息、不配息級別，以便供民眾自行選擇投資哪一種。

有的投資人有固定時間領息的需要、有的人則是不想領息被扣稅、扣健保補充保費，如果能有多一份選擇給不同需求的投資人，從壯大國內的ETF市場來看，這樣的加掛「不配息」級別規劃絕對是好事。

然而，卻有另一個聲音傳出：如果ETF加掛不配息級別，未來可能會限定「單一成份股權重不得超過30%」的門檻，原因是擔心現有的配息型0050、富邦台50（006208）、富邦科技（0052）等紅火ETF（持有台積電權重都超過60%），一旦加上「不配息」級別，只怕會吸走更多的資金，造成投信公司大者恆大的現象。

其實證交所根本不必擔心以上的問題，因為：

一、已經大者恆大

在自由競爭的ETF市場裡，國內的投信產業挾著母公司集團的資源做奧援，本來就一定會走向「大者恆大」的趨勢了，用什麼方法都擋不了的。

例如：發行0050、元大高股息（0056）的元大投信一年多前，大力行銷推出元大台灣價值高息（00940），就直接攻上1700多億元的新基金募集紀錄；反觀掛牌以來操盤績效好上數倍於00940的主動第一金台股優（00994A），只因為是知名度比較低的第一金投信發行的，其基金規模至今卻還不到17億元啊！

二、實際執行有難度

如果ETF加掛「不配息」級別，又限定「單一成份股權重不得超過30%」，那麼假設某個熱門的季配、市值型ETF的台積電權重是低於30%，可以設置「不配息」級別的ETF，但是日後台積電股價爆衝、使得權重超過30%的話，豈不是到時候又要放寬這個「不得超過30%」的設限（總不能原地清算這檔基金吧？）。

三、投資就是會一窩蜂

講到00994A，不免比較近期它和主動統一台股增長（00981A）的績效，不僅沒有輸、還略贏00981A，但是00994A的基金規模還在20億元以下奮戰，00981A的規模卻已經直衝1000億元不停歇...再加上前面提到的以前00940、現在0050、主動式ETF的熱度，這些現象都一再顯示：投資人就是某種很會一窩蜂買熱門ETF、而且「願意嚐鮮」的勇者，如果再配合理財網紅、媒體在旁敲鑼打鼓、推波助瀾...嗯，ETF加掛「不配息」級別，肯定紅！

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