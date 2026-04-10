九檔百億級 ETF 創高價

中東局勢戲劇性反轉，全球股市一度出現全面報復性反彈，台股更是少數連兩漲兩天的市場。盤面有九檔規模逾百億元ETF連兩日改寫新高價，且以主動式居多，包含主動統一台股增長（00981A）、主動元大AI新經濟等表現較亮眼。

美股8日大反彈，台股昨日雖多數時間在平盤上下震盪，尾盤在買單敲進下，拉抬指數159點，終場上漲99點收34,861點，帶動32檔ETF市價創下新高價，8、9日連續兩天市價都創高的ETF則有22檔。

統計目前有超過規模突破百億元ETF規模超過百檔，而當中市價連兩天創高有九檔，占整體連兩天創高ETF的四成之多，顯見高人氣也來自於績效撐腰。

進一步檢視市價連兩日創高且規模在百億元之上的九檔ETF，以近一周漲幅來看，又以主動式操作績效領先，依序為主動統一全球創新15.9%、主動元大AI新經濟13.9%、主動統一台股增長11.6%、主動群益科技創新11.6%、主動安聯台灣9.8%、主動群益台灣強棒8.8%、主動野村臺灣優選7.6%，至於被動ETF的國泰台灣科技龍頭漲幅也有8.45%、新光美國電力基建漲5.12%。

值得一提的是，主動統一台股增長昨日不僅收盤價創新高，同時，規模增加至1,162.47億元，改寫掛牌新紀錄，今年來市價漲36.2%的表現也吸引資金持續流入，推升規模超車復華台灣科技優息的1,137.16億元，成為新台股ETF第八大。

針對台股，主動群益科技創新經理人陳朝政指出，當前首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

總體而言，基本面穩健的產業與族群仍具備顯著的布局價值。AI科技產業持續成為市場資金追逐的焦點，帶動相關供應鏈的成長熱潮。預期包含載板、設備、半導體、光通訊等相關族群仍將持續受惠產業趨勢的發展。

展望後市，主動統一全球創新經理人陳意婷表示，戰線拉長或戰爭拖久本非美國所願，一旦不確定性因素緩和後，股市將重回基本面。中長線來看，美國經濟韌性仍強，且AI agent將帶動算力呈現指數級增長，投資布局以AI供應鏈、能源基建、國防及衛星供應鏈為主軸，持續看好記憶體、光通訊及電力設備，以及可維持強勢定價能力產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。