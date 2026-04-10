19檔台股 ETF 填息

如何能在退休時累積1千萬元的資金供退休之用？專家建議，定時定額投資指數型ETF（指數型股票基金），是最穩當保險的作法，而且要有投資紀律，不能因為臨時有資金需求就停扣，以在定時定額投資戶數最多、最具代表性的市值型ETF 0050為例，倘若從35歲開始，每個月持續投入3000元買入0050，持續30年到退休，總投入本金為109萬元，但在複利效應的加持下，到65歲時的總值會有1128萬4557元，資本利得等於1019萬3757元，不僅累積出逾千萬的退休老本，而且累積金額更相當於投資本金的10倍以上。

2026-04-09 15:08