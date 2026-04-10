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19檔台股 ETF 填息

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股3月受美伊戰事干擾而大幅震盪，單月下跌逾一成，但仍有19檔月、季、半年配ETF順利填息。據統計，3月共有27檔台股ETF除息，除息日多落在3月中下旬，多數ETF在一至三天內即完成填息，共16檔在兩天內即順利填息。

其中，主動統一台股增長（00981A）、中信成長高股息、台新永續高息中小、復華台灣科技優息、富邦特選高股息30、兆豐電子高息等權、元大台灣價值高息、統一台灣高息動能、台新AI優息動能、凱基台灣AI 50、野村趨勢動能高息、富邦旗艦50等12檔，一天即填息。保德信市值動能50、野村臺灣新科技50、富邦臺灣優質高息、兆豐龍頭等權重等四檔，兩天填息。

綜合復華、野村投信表示，步入第2季，在美伊戰火因素逐步鈍化後，市場焦點將重新回到企業獲利與產業趨勢本身。隨著CSP對大型語言模型、資料中心與邊緣運算的持續投資，台灣AI供應鏈的重要性進一步提升，也為台股提供長期投資題材。

群益投信補充，美伊達成兩周停火協議後，市場情緒稍獲舒緩，也持續關注後續談判進展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大 高股息 富邦

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