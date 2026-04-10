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「AI 硬漢概念」ETF 擁利基

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
半導體與電力基建大吃AI硬體紅利，成今年最具抗戰題材的「AI硬漢概念ETF」。（路透）
半導體與電力基建大吃AI硬體紅利，成今年最具抗戰題材的「AI硬漢概念ETF」。（路透）

美伊停戰二周，全球風險性資產稍獲喘息，資金優先轉向AI硬體紅利題材，包括最具代表的費半指數，8日衝上8,526點，美國電力基建指數也直衝322.93點，再創歷史新高，半導體與電力基建大吃AI硬體紅利，成為今年最具抗戰題材的「AI硬漢概念ETF」。

據CMoney統計，截至昨（9）日，共有七檔海外股票ETF股價創新高，從類型來看，主要是半導體、科技相關主題ETF；至於非科技型，則有電力基建、高股息兩大類型。績效來看，表現最好的是新光美國電力基建（009805）、中信上游半導體兩檔AI硬漢概念ETF，近三個月績效分別達24.6%、24.2%，今年來報酬率也都逾25%。

市場專家表示，今年來AI趨勢帶動下，海外科技相關主題ETF爆紅，尤其是半導體、電力基建兩大族群，受惠全球AI基建需求上升，產業景氣能見度回升，企業在實質訂單大增後，未來營收獲利前景亮麗。

據美國能源訊署（EIA）最新公布短期能源展望報告指出，美國在AI及加密貨幣帶動下，預計2026和2027兩年的電力消耗將再創新高，需求激增的主要來源於AI與加密貨幣的資料中心需求所致，以及家庭和企業供暖和交通需求。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌指出，AI對電力的飢渴程度遠超市場預期，但美國現行電網，有逾三分之一設備服役已超過30年，老舊電網與暴增的AI負載形成嚴峻供需缺口，催生電力基建產業，包括電網升級、燃氣渦輪機、儲能、核電等上兆美元級別的投資商機正飆速展開。建議投資人鎖定美國電力基建ETF，透過精準布局AI資料中心帶動的「電網升級＋穩定電源擴充」雙題材，掌握美國AI電力基建股的長線成長契機。

中信數據及電力ETF經理人陳雯卿表示，若將AI比作人體，資料中心扮演「大腦」，電力則是「心臟」，兩者相輔相成構成AI新基建的主架構。龐大的傳輸與運算也帶來驚人耗電量，統計顯示單次AI搜尋耗電量可達傳統搜尋的20倍以上，AI工廠型資料中心耗電更是傳統中心的30倍以上，因而使電力與電網升級成下一階段AI投資不可忽視的核心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 美國

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