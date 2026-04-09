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0052、00981A勢不可當 分別晉升台股ETF第六大、第八大

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

美國伊朗4月10日談判在即，但以伊衝突為海峽通航及談判蒙上陰影，台股9日多數時間在平盤附近上下震盪，然而成長動能較強勁的ETF反彈力道較佳、主動式操作更有機會趨吉避凶，相關標的持續受到資金青睞，推升富邦科技（0052）坐上台股ETF第六大、主動統一台股增長（00981A）則接棒成為台股ETF第八大。

台股今日盤中翻黑，多數時間在平盤上下震盪，尾盤買單敲進下，拉抬指數159.83點，終場上漲99.78點或0.28%，收在34,861.16點。不過，盤面上仍有不少台股ETF領先表現，單日漲幅超過1%的台股ETF有中信上櫃ESG 30（00928）漲1.91%、主動第一金台股優（00994A）1.86%、主動統一台股增長1.71%、主動中信台灣卓越（00995A）1.64%、兆豐電子高息等權（00943）1.53%、第一金工業30（00728）漲1.46%、主動群益台灣強棒（00982A）1.33%、主動國泰動能高息（00400A）1.3%、主動台新優勢成長（00987A）1.27%、主動兆豐台灣豐收（00996A）1.25%、富邦臺灣中小（00733）1.1%、主動安聯台灣（00993A）1.07%、富邦臺灣優質高息（00730）1%。

主動統一台股增長9日規模增胖至1,162.47億元，這是第五個交易日站上千億元，不僅規模再度刷新掛牌以來新高，同時市價上漲0.38元收22.58元，雙雙改寫掛牌新紀錄，今年來漲36.27%的表現也吸引資金持續流入，推升規模超車復華台灣科技優息（00929）的1,137.16億元，成為新台股ETF第八大。

至於富邦科技規模也攀升至1,195.16億元，也刷新掛牌以來新高，也以些微差距超車元大台灣高息低波（00713）的1,191.59億元，成為新台股ETF第六大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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