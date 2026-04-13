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00885一年漲60%！他曬一圖表喊跟當年台灣很像：越南股市又要起飛了？

聯合新聞網／ 綜合報導
越南股市近日被升級為「新興市場」，一名網友也分享一張圖表，看得出其股市不斷上漲。圖／AI生成
越南股市近日被升級為「新興市場」，一名網友也分享一張圖表，看得出其股市不斷上漲。圖／AI生成

今年亞洲股市漲幅亮眼，包括南韓、日本、台股表現都不錯，其中越南股市格外引人注目，富時羅素（FTSE Russell）正式確認，越南股市將由「邊境市場」升級為「新興市場」，並預計於2026年9月生效。

近日一名網友在Dcard理財板發文表示，「今年亞股表現都很強，要賺越南市場是不是要靠這一波？」原po觀察，「越南股市是不是又要起飛了？光去年一年就漲了60%，ETF欸60%？」

從原po貼出來的圖可發現，ETF 00885富邦越南已經從2025年的四月份一路不斷上漲到今年的四月份，原po認為，越南GDP年增率也有快8%，加上越南股市升級為新興市場後，屆時外資大量進場一定又會有一波抬升，「跟當年台灣被列入新興市場狀況滿像的」。

文章底下有人回應，「之前就有人說越南現在很像80年代的台灣」、「資金輪動到新興市場去了」、「去年就在看越南股，漲幅沒在跟你開玩笑」、「台灣散戶們聽到沒，準備進軍越南了」、「越南現在就是台灣以前的樣子」。

不過，有其他人好奇越南在漲什麼題材？富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷也解釋，越南具備人口紅利、製造業轉移及出口成長三大結構性優勢，在全球供應鏈重組趨勢下，持續承接國際產業移轉紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00885富邦越南

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