降息夢醒了？00679B、00933B...被套牢 小童點「持續偏多」：債市底部已現

2026年全球降息預期受中東戰火干擾而出現變數，高油價引發通膨疑慮，甚至傳出重啟升息的聲音，讓債券ETF再度進入劇烈震盪格局。

財經Youtuber「小童」在其最新影片中深入剖析，認為儘管短線面臨修正，但從原油供給量與美元匯兌利益來看，債券ETF的中長期趨勢依然偏多，更是風險對沖的絕佳工具。

油價是降息時程的關鍵 但長期走升難度大

小童指出，市場目前的焦慮核心在於「油價」。戰爭若推升運輸與製造成本，確實會讓Fed（聯準會）不敢輕易降息，然而，他認為油價很難長期維持高檔。

首先在於「原油供給」，美國目前擁有超過4億桶原油儲備，且國際能源總署（IEA）合計公共戰略儲備超過12億桶，並一致同意投放市場。

小童分析，當前挑戰在於荷姆茲海峽的「流量」受阻，但隨著沙烏地阿拉伯將原油轉往延布港出口，流量壓力已逐漸舒緩。

他進一步解析，若油價持續高掛，最終將導致需求疲軟與經濟衰退，屆時為了救經濟，寬鬆政策（降息）大機率仍會回歸；反之，若油價回穩，降息機率則回升。

因此，目前的變數僅是「早降」或「晚降」的問題，債市長期趨勢並未翻空。

匯兌利益成護城河 美債ETF展現抗跌韌性

針對近期美債殖利率攀升、債券價格承壓，為何台灣掛牌的債券ETF跌幅卻比想像中小？小童揭示了「美元匯率」的保護機制。

當市場喊出升息或維持高利率時，資金會流向美元，帶動美元指數與台美匯率走強。此時，以美元資產為主的債券ETF會產生「匯兌利益」，正好抵銷了部分債價下跌的損失。

這種「不跌反漲」或「緩跌」的現象，讓債券ETF在目前的震盪期展現出極強的韌性。小童認為，對於領息族與資產配置規劃者來說，目前的位階反而是進可攻、退可守的賠率好時機。

依據需求精選標的：長債對沖風險、短債停泊資金

小童也針對不同投資目標給出具體配置建議。他個人選擇元大美債20年（00679B）作為風險對沖工具，即便在不含息的情況下，目前帳上獲利仍超過5%。

若投資人追求更高殖利率，國泰10Y+金融債（00933B）與群益ESG投等債20+（00937B）具備5%至6%的殖利率水準；非投等債如凱基美國非投等債（00945B）與群益優選非投等債（00953B）甚至有「坐7望8」的空間。

此外，小童特別提到主動式非投等債ETF主動中信非投等債（00981D），其價格波動相對較小，且配息穩定維持在9%左右，適合追求現金流的投資人。

如果是將資金作為現金延伸的停泊，年期較短的金融債或短天期美債則是更合適的選擇。

大趨勢偏多 震盪是賠率較好的買點

小童總結表示，從價量分析的角度看，多數債券ETF目前僅是短線修正，尚未出現空方轉勢。

在大趨勢維持「低檔反攻」的前提下，若價格回測區間低點，搭配4%至9%不等的殖利率保護，現在並非如市場所言的那麼可怕。

他建議投資人應依照個人的財富目標與心理素質，分批、分散佈局，以長期視角看待這波債市震盪。

2026主流債券ETF推估殖利率對照表

類別 ETF 代號 標的名稱 推估殖利率水準 長天期美債 00679B 元大美債20年 約4% 投資級/金融債 00933B / 00937B 國泰金融債 / 群益投等快收 5% - 6% 非投資等級債 00945B / 00953B 凱基美國非投等 / 群益優選非投等 7% - 8% 主動式非投等 00981D 統一美債增長主動 約9%

資料來源：小童影片逐字稿整理（2026.04）。註：推估殖利率係以平均配息除以當前股價估算，不代表未來實際配息保證。債券價格受利率與匯率波動影響，投資前應審慎評估。

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