快訊

是你嗎？普發現金1萬元4月30日截止 國庫署：估近40萬人尚未領取

剛領國際大獎…曾任公視TaiwanPlus組長淪「攝狼」 偷拍6男私密處

聽新聞
0:00 / 0:00

降息夢醒了？00679B、00933B...被套牢 小童點「持續偏多」：債市底部已現

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
市場擔憂戰爭引發高油價進而推升通膨，但小童指出，全球原油儲備充足（IEA擁有12億桶戰略儲備），目前的瓶頸在於「流量（運輸）」。圖/本報資料照片
市場擔憂戰爭引發高油價進而推升通膨，但小童指出，全球原油儲備充足（IEA擁有12億桶戰略儲備），目前的瓶頸在於「流量（運輸）」。圖/本報資料照片

2026年全球降息預期受中東戰火干擾而出現變數，高油價引發通膨疑慮，甚至傳出重啟升息的聲音，讓債券ETF再度進入劇烈震盪格局。

財經Youtuber「小童」在其最新影片中深入剖析，認為儘管短線面臨修正，但從原油供給量與美元匯兌利益來看，債券ETF的中長期趨勢依然偏多，更是風險對沖的絕佳工具。

油價是降息時程的關鍵 但長期走升難度大

小童指出，市場目前的焦慮核心在於「油價」。戰爭若推升運輸與製造成本，確實會讓Fed（聯準會）不敢輕易降息，然而，他認為油價很難長期維持高檔。

首先在於「原油供給」，美國目前擁有超過4億桶原油儲備，且國際能源總署（IEA）合計公共戰略儲備超過12億桶，並一致同意投放市場。

小童分析，當前挑戰在於荷姆茲海峽的「流量」受阻，但隨著沙烏地阿拉伯將原油轉往延布港出口，流量壓力已逐漸舒緩。

他進一步解析，若油價持續高掛，最終將導致需求疲軟與經濟衰退，屆時為了救經濟，寬鬆政策（降息）大機率仍會回歸；反之，若油價回穩，降息機率則回升。

因此，目前的變數僅是「早降」或「晚降」的問題，債市長期趨勢並未翻空。

匯兌利益成護城河 美債ETF展現抗跌韌性

針對近期美債殖利率攀升、債券價格承壓，為何台灣掛牌的債券ETF跌幅卻比想像中小？小童揭示了「美元匯率」的保護機制。

當市場喊出升息或維持高利率時，資金會流向美元，帶動美元指數與台美匯率走強。此時，以美元資產為主的債券ETF會產生「匯兌利益」，正好抵銷了部分債價下跌的損失。

這種「不跌反漲」或「緩跌」的現象，讓債券ETF在目前的震盪期展現出極強的韌性。小童認為，對於領息族與資產配置規劃者來說，目前的位階反而是進可攻、退可守的賠率好時機。

依據需求精選標的：長債對沖風險、短債停泊資金

小童也針對不同投資目標給出具體配置建議。他個人選擇元大美債20年（00679B）作為風險對沖工具，即便在不含息的情況下，目前帳上獲利仍超過5%。

若投資人追求更高殖利率，國泰10Y+金融債（00933B）與群益ESG投等債20+（00937B）具備5%至6%的殖利率水準；非投等債如凱基美國非投等債（00945B）與群益優選非投等債（00953B）甚至有「坐7望8」的空間。

此外，小童特別提到主動式非投等債ETF主動中信非投等債（00981D），其價格波動相對較小，且配息穩定維持在9%左右，適合追求現金流的投資人。

如果是將資金作為現金延伸的停泊，年期較短的金融債或短天期美債則是更合適的選擇。

大趨勢偏多 震盪是賠率較好的買點

小童總結表示，從價量分析的角度看，多數債券ETF目前僅是短線修正，尚未出現空方轉勢。

在大趨勢維持「低檔反攻」的前提下，若價格回測區間低點，搭配4%至9%不等的殖利率保護，現在並非如市場所言的那麼可怕。

他建議投資人應依照個人的財富目標與心理素質，分批、分散佈局，以長期視角看待這波債市震盪。

2026主流債券ETF推估殖利率對照表

類別ETF 代號標的名稱推估殖利率水準
長天期美債00679B元大美債20年約4%
投資級/金融債00933B / 00937B國泰金融債 / 群益投等快收5% - 6%
非投資等級債00945B / 00953B凱基美國非投等 / 群益優選非投等7% - 8%
主動式非投等00981D統一美債增長主動約9%

資料來源：小童影片逐字稿整理（2026.04）。註：推估殖利率係以平均配息除以當前股價估算，不代表未來實際配息保證。債券價格受利率與匯率波動影響，投資前應審慎評估。

◎感謝 小童 x Happy Trading Life 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00679B元大美債20年 00933B國泰10Y+金融債ETF

相關新聞

降息夢醒了？00679B、00933B...被套牢 小童點「持續偏多」：債市底部已現

2026年全球降息預期受中東戰火干擾而出現變數，高油價引發通膨疑慮，甚至傳出重啟升息的聲音，讓債券ETF再度進入劇烈震盪格局。知名財經Youtuber「小童」在其最新影片中深入剖析，認為儘管短線面臨修正，但從原油供給量與美元匯兌利益來看，債券ETF的中長期趨勢依然偏多，更是風險對沖的絕佳工具。

刷17萬元團費免賣股！施昇輝靠0056股息買單：什麼股票都不用賣

施昇輝成功利用0056股息支付出國團費17萬元，無需賣出0050股票，避免財產縮水。他的投資策略使其即使在旅行中也能保持資產完整。

投資0050如何在65歲累積出千萬元退休金？35歲起月扣3千元可成就

如何能在退休時累積1千萬元的資金供退休之用？專家建議，定時定額投資指數型ETF（指數型股票基金），是最穩當保險的作法，而且要有投資紀律，不能因為臨時有資金需求就停扣，以在定時定額投資戶數最多、最具代表性的市值型ETF 0050為例，倘若從35歲開始，每個月持續投入3000元買入0050，持續30年到退休，總投入本金為109萬元，但在複利效應的加持下，到65歲時的總值會有1128萬4557元，資本利得等於1019萬3757元，不僅累積出逾千萬的退休老本，而且累積金額更相當於投資本金的10倍以上。

台股微跌它逆勢漲！00400A動能高息雙策略發威…盤中近20萬張奪成交王

今日台股微跌，主動式ETF國泰動能高息（00400A）卻逆勢上漲，盤中成交量逼近20萬張，成為市場焦點。該產品結合動能與高息，旨在穩定投資人情緒，並由專業團隊精心操盤。

一直領息一直爽？00999A首創主動式高息 小童直言「不會買」：不想承擔沒填息風險

當AI成長股大漲，傳統被動式高股息ETF卻因成分股保守而「不動如山」時，市場開始尋求更靈活的投資工具。 財經Youtuber「小童」在其最新影片中，拆解即將於4月13日至4月16日募集的野村臺灣策略高息主動式ETF（00999A），針對其「化被動為主動」的策略，提出最真實的觀點與數據分析。

怕勞退不夠用？40歲起每月6300元買0050…靠複利無痛滾出千萬退休金

蔡明翰分析，從40歲起每月投入6300元於元大台灣50（0050），在複利作用下可於65歲時累積至千萬退休金。存股成功關鍵在於紀律，切勿因短期波動而停止扣款。建議投資人把握季節性波段操作，進一步提升報酬率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。