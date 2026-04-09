投資0050如何在65歲累積出千萬元退休金？35歲起月扣3千元可成就

如何能在退休時累積1千萬元的資金供退休之用？專家建議，定時定額投資指數型ETF（指數型股票基金），是最穩當保險的作法，而且要有投資紀律，不能因為臨時有資金需求就停扣，以在定時定額投資戶數最多、最具代表性的市值型ETF 0050為例，倘若從35歲開始，每個月持續投入3000元買入0050，持續30年到退休，總投入本金為109萬元，但在複利效應的加持下，到65歲時的總值會有1128萬4557元，資本利得等於1019萬3757元，不僅累積出逾千萬的退休老本，而且累積金額更相當於投資本金的10倍以上。

自從美伊戰事在2月底開打以來，台股持續震盪，但從股市成交量觀察仍可看出投資人繼續逢低搶進，向來具有國民ETF之稱的0050頗具代表性，不但零股投資者已破百萬戶，定期定額戶數以84.3萬再創新高。許多小資族偏好投資0050，但也好奇該如何投資，專家表示，倘若以千萬元為目標，愈晚投資的話，每月投資得付出更大的代價，反而是35歲、40歲這個階段的年輕人，定時定額投資0050，最能「四兩撥千斤」達到千萬元退休金的夢想。

0050的投資戶數已有260.7萬戶，等於每9個台灣人就有1人持有0050；專家設算，若以0050近幾年平均的年化報酬率13%來設算，倘若以從35歲至60歲每月投資0050，不同年紀來設算出不同的複利效果，若從35歲開始投資，則每月投資僅要3千元，到65歲時，投入的總本金為109萬元，但在複利效果加持之下，最後總價值則高達1128萬4557元，還賺了1019萬3757元；而倘若是40歲起，亦即晚5年加入定時定額的投資行列，則每月要投資6千元，才能達到退休時有千萬元退休金的目標，投資到65歲，屆時累積投資181萬8千元，總累積價值則為1197萬8871萬元，此時還有1016萬元的資本利得，是原本投資本金的5倍有餘。

倘若再從40歲以上的年紀來細分，則45歲起透過定期定額方式要累積千萬退休金，每個月就得投資1萬元，而50歲只比45歲多5歲，月投資金額則比起45歲的多出1倍，亦即要2萬元，才能在65歲時累積出千萬元退休金，而到了55歲，每月所得投資的金額更得拉高至43000元，10年後才有千萬元退休金。

此外，倘若手上還有其他多餘的資金想要再加碼，專家建議，還有跟時節有關的「冷天投資法」及「熱天投資法」可參考。何謂「冷天投資法」？專家指出，從每年的11月、12月、到隔年的2月，由於適逢聖誕節、過年紅包行情，因此台股表現最佳，在賺完這一段期間的波段之後，就可把這一部分在定期定額之外加碼投資的部位先獲利了結、撤出資金。

「熱天投資法」主要和除權息旺季有關，專家建議，通常可在5月底進場，到8月底撤出。倘若檢視0050從2003年以來至2025年的每年從10月至隔年2月的投資報酬率觀察，平均報酬率為6.92%，最高的為2020年至2021年，報酬率有31.72%，若2003年至2025年這22年的年化報酬率則為27.67%；而若是熱天投資法，則2003年至2025年每年從4月底至8月底的統計顯示，平均報酬率為4.7%，最好的是去年有24.63%，若是年化報酬率則有18.79%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。