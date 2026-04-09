債市震盪未歇 收益型投資策略受市場關注

近期債市價格上下震盪，不少投資人開始調整固定收益配置策略，從單純持有債券領息，轉向結合選擇權收益機制的投資方式。貝萊德投信表示，根據歷史經驗顯示，透過賣出買權所帶來的權利金收入及整體報酬表現，與市場波動度往往呈現高度相關。當市場缺乏明確趨勢但震盪幅度加大時，透過在持有債券部位的同時賣出買權，將價格起伏轉化為權利金收入，有助於提升整體收益來源的穩定度。

貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D）基金經理人游忠憲指出，過去投資債券多半仰賴利息收入或利率下行帶來的價差空間，但在利率方向尚未明確、價格走勢反覆的情況下，單純依賴債券利息收入的配置方式，也逐漸轉向結合收益優化機制的投資策略，例如透過選擇權策略帶來的權利金收入，在持有投資等級債券息收基礎上額外創造息收，使整體報酬來源不再完全仰賴利率走勢，亦成為近期固定收益市場討論度升高的配置方式之一。

00985D基金經理人游忠憲指出，自美伊衝突爆發以來，殖利率上升且震盪加大，主要反映市場對通膨傳導效應的不同看法。短期通膨預期的確明顯上升，但對長期通膨預期幾乎沒有明顯變化，代表多數投資人仍認為美伊衝突對油價及長期通膨影響仍屬可控、長期仍不悲觀。

在利率高檔、基本面尚未惡化的情況下，投資等級債券反而提供了不錯的進場條件：一方面有相對穩定的息收，另一方面，高品質的特性也讓投資等級債相較股票更能降低資產組合的波動。對於希望兼顧收益與風險控管的投資人而言，投等債有助於在震盪中累積較具吸引力的收益水準。

游忠憲提到，從過去市場經驗來看，在波動度偏高的市場環境中，對債券搭配選擇權策略特別有利，這類策略透過賣出買權，在持有債券息收的同時，額外創造權利金收入，有助於提升整體報酬表現。

貝萊德投信表示，00985D是可因應全天候市場環境而設計的核心資產選擇。近100%投資於全球投資等級債、產業多元分散，在市場震盪時能提供相對優質的收益機會，作為資產抵禦波動的緩衝墊，同時也能掌握降息或利率走低帶來的資本利得機會，攻守兼具。此外，透過主動智能選債與選擇權收益優化策略，有望進一步提升收益潛力，讓投等債的穩定性，更接近非投等債的收益表現，是在不確定市場中兼顧穩定與收益的關鍵布局。

賣出買權策略之總報酬與市場波動呈現高度相關。(資料來源：彭博)

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