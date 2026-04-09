快訊

美軍戰術壓制難掩戰略困境！川普政府喊對伊朗取勝 自家人也難買帳

捷運車頭藏「神秘之門」！北捷揭用途：希望你用不到

拳擊／逆轉勝！陳念琴勇奪亞錦賽第2金

聽新聞
0:00 / 0:00

主動摩根台灣鑫收 ETF 自4月10日掛牌上市 並得辦理融資融券

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，摩根投信募集發行的摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A），將於2026年4月10日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，該基金主要投資於台灣上市櫃股票，採取由下而上的選股策略，根據各產業及企業基本面多項指標，挑選具獲利成長潛力、股價價值及股息政策等優勢之標的，建構多元化的股票投資組合，且針對基金持有之台股部位，採取紀律性操作掩護性買權策略，持續地賣出台股(含指數)選擇權買權，並將已到期／已執行的賣出選擇權所收取的權利金納入可分配收益範圍，提供基金多元化收益來源。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達215檔（含被動式ETF 193檔及主動式ETF 22檔）。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券、大宗商品及多資產等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 指數 選擇權

延伸閱讀

主動掌握穩健、衝鋒型英雄企業 這檔 ETF 優化台股市值投資

國泰投信首檔主動式 ETF00400A 掛牌上市

台股市值激增 統一推台股升級50主動式ETF 00403A

主動國泰動能高息ETF 4月9日掛牌上市並得辦理融資融券

相關新聞

刷17萬元團費免賣股！施昇輝靠0056股息買單：什麼股票都不用賣

施昇輝成功利用0056股息支付出國團費17萬元，無需賣出0050股票，避免財產縮水。他的投資策略使其即使在旅行中也能保持資產完整。

投資0050如何在65歲累積出千萬元退休金？35歲起月扣3千元可成就

如何能在退休時累積1千萬元的資金供退休之用？專家建議，定時定額投資指數型ETF（指數型股票基金），是最穩當保險的作法，而且要有投資紀律，不能因為臨時有資金需求就停扣，以在定時定額投資戶數最多、最具代表性的市值型ETF 0050為例，倘若從35歲開始，每個月持續投入3000元買入0050，持續30年到退休，總投入本金為109萬元，但在複利效應的加持下，到65歲時的總值會有1128萬4557元，資本利得等於1019萬3757元，不僅累積出逾千萬的退休老本，而且累積金額更相當於投資本金的10倍以上。

台股微跌它逆勢漲！00400A動能高息雙策略發威…盤中近20萬張奪成交王

今日台股微跌，主動式ETF國泰動能高息（00400A）卻逆勢上漲，盤中成交量逼近20萬張，成為市場焦點。該產品結合動能與高息，旨在穩定投資人情緒，並由專業團隊精心操盤。

一直領息一直爽？00999A首創主動式高息 小童直言「不會買」：不想承擔沒填息風險

當AI成長股大漲，傳統被動式高股息ETF卻因成分股保守而「不動如山」時，市場開始尋求更靈活的投資工具。 財經Youtuber「小童」在其最新影片中，拆解即將於4月13日至4月16日募集的野村臺灣策略高息主動式ETF（00999A），針對其「化被動為主動」的策略，提出最真實的觀點與數據分析。

怕勞退不夠用？40歲起每月6300元買0050…靠複利無痛滾出千萬退休金

蔡明翰分析，從40歲起每月投入6300元於元大台灣50（0050），在複利作用下可於65歲時累積至千萬退休金。存股成功關鍵在於紀律，切勿因短期波動而停止扣款。建議投資人把握季節性波段操作，進一步提升報酬率。

主動掌握穩健、衝鋒型英雄企業 這檔 ETF 優化台股市值投資

統一投信繼00981A後，將推出統一台股升級50主動式ETF（00403A），預計4月22至24日募集繳款，投資主軸為「進化版」市值投資。00403A將以台股市值前50名的穩健型英雄企業為基石，並從台股市值排名在50以後的個股中，精選具備成長潛力的衝鋒型企業，對投資組合汰弱增強，為投資人爭取超額報酬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。