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刷17萬元團費免賣股！施昇輝靠0056股息買單：什麼股票都不用賣

聯合新聞網／ 樂活分享人生
透過支付17萬元的出國旅費，施昇輝比較了「賣出0050變現」與「使用0056股息」兩種方式。記者陳正興／攝影
透過支付17萬元的出國旅費，施昇輝比較了「賣出0050變現」與「使用0056股息」兩種方式。記者陳正興／攝影

剛剛去刷出國團費的尾款170,000元，發現一個巧合，可以做為一個狀況題。

如果有一個人和我買進同樣的元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）的張數和價格，正好可以用來支付這筆旅費。

他可以用79元賣出2張0050（誠如很多指數投資達人說的「要用錢再賣」），可以取得158,000元（暫不計手續費和證交稅），然後拿0056的15000元中的12000元來支付旅費170,000元。

但是這樣做，一來手上就沒有0050了，二來也用掉原來買0050的資金145300元（72550+72750），所以財產因為這次旅行少了145300元。

好在0056的成本在37.51元和37.31元，而現在市價在39元附近，遠高於成本，未來只要股市不大跌，應該也不會貼息，所以0056的原始部位並不會減少。

我不會賣，因為我這一季0056的股息付這170,000元綽綽有餘，什麼股票都不用賣。

◎感謝 樂活分享人生 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 ETF

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