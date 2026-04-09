刷17萬元團費免賣股！施昇輝靠0056股息買單：什麼股票都不用賣

剛剛去刷出國團費的尾款170,000元，發現一個巧合，可以做為一個狀況題。

如果有一個人和我買進同樣的元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）的張數和價格，正好可以用來支付這筆旅費。

他可以用79元賣出2張0050（誠如很多指數投資達人說的「要用錢再賣」），可以取得158,000元（暫不計手續費和證交稅），然後拿0056的15000元中的12000元來支付旅費170,000元。

但是這樣做，一來手上就沒有0050了，二來也用掉原來買0050的資金145300元（72550+72750），所以財產因為這次旅行少了145300元。

好在0056的成本在37.51元和37.31元，而現在市價在39元附近，遠高於成本，未來只要股市不大跌，應該也不會貼息，所以0056的原始部位並不會減少。

我不會賣，因為我這一季0056的股息付這170,000元綽綽有餘，什麼股票都不用賣。

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