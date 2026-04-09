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台股反攻 主動式 ETF 4月以來表現績「凸」 超越大盤

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美伊停火台股絕地大反攻，大盤再度站上所有均線之上，持股操作相對靈活的主動式台股ETF表現更勝一籌，4月以來績效平均漲幅逾12%超越大盤。

加權指數8日創下單日第二大漲點、漲幅4.6%，多檔主動式台股ETF包括主動復華未來50（00991A）、主動第一金台股優（00994A）、主動群益科技創新（000992A）、主動統一台股增長（00981A）等四檔單日漲幅都超過7%。

累計截至8日，台股加權指數4月以來漲幅9.6%，主動式台股ETF同期間漲幅逾一成的共有九檔，主動台新優勢成長（00987A），主動復華未來50、主動群益科技創新等三檔累計漲幅逾15%最為突出，其中00991A受惠此波驚驚漲走勢，規模一舉突破300億元大關。

展望後市，主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，台股短期雖因戰況不明而震盪，但中長期基本面依然強韌，其中AI供應鏈仍是台股最強的護城河，因此不改對AI長線發展看好的看法，建議可逢低分批布局，分散波動風險。

呂宏宇指出，目前維持偏多操作，持股仍側重AI規格升級受惠族群，如先進封測、PCB、散熱、高速傳輸等，以及與記憶體、載板等缺貨漲價族群等成長性主題為核心。此外看好AI進入代理（agent）時代，意味著伺服器、散熱、高階連接器等零組件的規格升級將持續加速，預料將進一步挹注台廠硬體供應鏈營收成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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