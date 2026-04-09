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台股微跌它逆勢漲！00400A動能高息雙策略發威…盤中近20萬張奪成交王

聯合新聞網／ 綜合報導
國內首檔月配息主動式ETF00400A今日掛牌，無懼大盤震盪逆勢上漲1.30%，更以近20萬張的驚人爆量強勢奪下ETF成交王寶座。中央社
國內首檔月配息主動式ETF00400A今日掛牌，無懼大盤震盪逆勢上漲1.30%，更以近20萬張的驚人爆量強勢奪下ETF成交王寶座。中央社

台股大盤今（9）日盤中呈現微幅震盪，加權指數於上午11時14分小幅下跌23.27點至34738.11點，然而全新掛牌的主動式台股ETF主動國泰動能高息（00400A）卻展現強勢抗跌力道。

這檔兼具動能與高息題材的新星，甫上市便吸引大量買盤湧入，成功逆勢突圍並成為盤面上的交投焦點。

作為國內首檔導入月配息機制的主動式台股ETF，00400A由國泰投信專業團隊親自操盤，並搭配收益平準金制度，讓小資族只要萬元左右即可輕鬆入手。

針對產品定位，經理人梁恩溢指出，近期國際政經局勢多變且台股波動加劇，投資人容易產生波動焦慮，因此該基金的設計初衷，便是期望透過穩定的現金流分配來穩定軍心，並讓投資人能夠分享台股優質組合長期資本增值的果實。

在投資策略上，00400A打破傳統被動型產品的框架，採取收益防守與動能出擊雙管齊下的模式。國泰投信表示，團隊不僅嚴選具備優質殖利率的標的以築起防守線，更高度看重成分股未來的成長潛力，力求協助投資人避開領了股息卻賠掉價差的常見陷阱。

從官網公布的前十大持股來看，目前重倉標的涵蓋半導體與AI供應鏈，依序為台積電（2330）、台達電（2308）、台光電（2383）、欣興（3037）、金像電（2368）、智邦（2345）、聯發科（2454）、信驊（5274）、奇鋐（3017）以及旺矽（6223）。

市場對這檔主動式新兵的策略給予了高度迴響，從掛牌首日的實際交易數據即可見一斑。

00400A今日以10.76元開出紅盤後買氣持續熱絡，截至上午11時13分，股價已穩步走高至10.90元，漲幅達1.30%。不僅價格表現亮眼，盤中成交量更迅速累積至199578張，逼近20萬張大關，強勢奪下今日ETF市場的成交王寶座。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00400A國泰台股動能高息 台股 ETF 2330台積電

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