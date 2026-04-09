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怕勞退不夠用？40歲起每月6300元買0050…靠複利無痛滾出千萬退休金

聯合新聞網／ 綜合報導
擔心勞退不足的40歲族群，只要每月紀律投入6300元買0050，並搭配天氣冷熱的季節性操作，就有機會靠時間複利滾出千萬退休金。記者曾吉松／攝影
擔心勞退不足的40歲族群，只要每月紀律投入6300元買0050，並搭配天氣冷熱的季節性操作，就有機會靠時間複利滾出千萬退休金。記者曾吉松／攝影

許多人步入40歲才驚覺退休金不足，擔心單靠勞保與勞退無法安穩退休。資深分析師蔡明翰在節目中直言，40歲起步雖稍晚，但只要掌握複利與紀律，達成千萬退休金並不困難。

外界常有每月需存2至3萬元的迷思，讓不少上班族望之卻步。其實回顧過去20年美股與台股數據，若將配息持續滾入再投資，長期年化報酬率約可達11%。

40歲靠0050月扣6300元 退休65歲時也可擁千萬

投資人只要從40歲起，每個月固定扣款6300元投入如元大台灣50（0050）這類市值型標的。持續25年至65歲退休時，總投入本金僅約189萬元，但在複利發酵下將翻上五倍，成長至1000萬元的資產。

蔡明翰提醒，存股成功的最大關鍵在於紀律。切忌因為短期手頭緊或遇到股市下墜就停止扣款，市場回檔反而才是撿便宜的最佳時機。

這樣加碼還有機會再多賺3成

若每月定額扣款已穩定執行且手上有閒錢，他建議可撥出約一成資金進行波段操作。進出時間點則可緊扣「天氣冷熱」與「學生寒暑假」兩大台股季節慣性。

第一階段為「冷天進場」

每年11月至隔年2月匯聚了聖誕與紅包行情，是台股最亮眼的時期。投資人可在聖誕節前進場，待農曆年後學生開學、動能轉弱時逐步獲利了結。

第二階段為「熱天進場」

每年5月底準備進入除權息旺季，若將除息蒸發的點數還原，6與7月的台股其實非常強勢。此時進場並待8月暑假結束後退場，可進一步放大獲利。

透過這套一成資金的季節性操作，有望將11%的長期報酬率拉升至13%至14%。長期累積下來，足以讓千萬退休金的總獲利再額外增加三成。

在標的選擇上，回顧近年多頭榮景，0050的表現明顯優於元大高股息（0056）。以長期累積資產為目標的投資人，應隨市場趨勢適時檢視並調整部位配置。

至於個股方面，蔡明翰首推具備技術護城河的台積電（2330）。若以今年預估EPS約98元搭配23至25倍本益比計算，合理股價約在2300元至2500元之間，目前並無泡沫跡象，適合長線穩健持有。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 2330台積電 勞退 退休金 ETF

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