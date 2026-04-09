主動掌握穩健、衝鋒型英雄企業 這檔 ETF 優化台股市值投資

統一投信繼00981A後，將推出統一台股升級50主動式ETF（00403A），預計4月22至24日募集繳款，投資主軸為「進化版」市值投資。00403A將以台股市值前50名的穩健型英雄企業為基石，並從台股市值排名在50以後的個股中，精選具備成長潛力的衝鋒型企業，對投資組合汰弱增強，為投資人爭取超額報酬。

統一台股升級50主動式ETF（00403A）投資策略結合穩健核心及增強動能，聚焦台股市值前200大企業。台股市值前50大企業具有高影響力及流動性，00403A將以市值前50名中，前景優異的穩健型英雄企業為核心，而市值第51至200大企業則是增強主要選股池。同時，透過汰弱增強原則，00403A將主動增持核心資產池中的強勢股，並優先從增強主要選股池中，挑選高潛力的衝鋒型英雄企業納入，優化投資組合結構。

面對市場行情、產業發展、總經環境、個股市占版圖等因子瞬息萬變，統一台股升級50主動式ETF（00403A）將主動掌握台股脈動與產業時勢，透過即時動態調整持股，保持投資組合成長動能。00403A發行價每股10元，4月22至24日的募集繳款期間，每張只要1萬元。若投資人在統一投信官網申購，還可享有零手續費優惠。00403A配息機制為季配息，保管銀行為彰化銀行，預計5月12日掛牌。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。