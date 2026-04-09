快訊

利慾薰心！北投慈航寺住持涉侵占逾7千萬公款 士檢起訴求重刑

LINE訊息狂跳行事曆「藍色超連結」超煩！輸入「1字」竟也能建立日曆

星宇航空東京返台機上爆衝突 乘客踢椅背被提醒嗆「都遇得到」

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰投信首檔主動式 ETF00400A 掛牌上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰投信首檔主動式ETF「主動國泰動能高息（00400A）」9日正式掛牌，實際持股首度曝光，根據國泰投信官網顯示，00400A目前持有逾40檔個股，產業別以電子零組件、半導體及電腦與周邊設備為主，涵蓋台積電（2330）、台達電（2308）、台光電（2383）等具備長期競爭優勢的產業龍頭，顯見基金力求掌握科技成長主軸所帶動的投資契機。

00400A基金經理人梁恩溢表示，台股位處3萬點以上的相對高檔，又逢地緣政治干擾，市場風險意識提高，資金在不同族群間快速移轉，盤面呈現明顯輪動、短線震盪加劇格局，指數表現也更容易受到消息面牽動，不過，AI及半導體仍處於動能成長核心領域。

隨著全球生成式AI需求邁入實際落地階段，半導體供應鏈對先進製程與高階封裝的需求持續提升，台積電在整體AI生態系中無可取代；同時，AI產業已發展為高度分工、緊密協作的供應鏈體系，使台灣得以憑藉完整的產業聚落與技術整合能力，位居全球AI產業鏈的核心樞紐。

梁恩溢指出，雖然AI競賽百家爭鳴，但無論是AI巨頭輝達、超微，或是雲端服務商如Google與Amazon的自研晶片布局，背後皆仰賴台灣供應鏈在製造品質、交期彈性與工程整合能力上的長期累積，產業勝負關鍵已從單一產品表現，轉向供應鏈交付能力與量產效率。

在此架構下，台積電作為先進製程與高階封裝的關鍵角色，持續為台灣AI產業鏈提供支撐，也使整體供應鏈具備續航基礎。隨著需求由晶片端向系統端延伸，相關動能正由半導體核心向外擴散，逐步帶動AI伺服器、HBM記憶體、高速傳輸與關鍵材料等族群同步受惠，例如CCL大廠台光電受惠於AI製造與低軌衛星等訂單下營收穩健成長，3月營收達120.1億元，年增56.63%。

此外，在AI電源供應器領域，台達電目前穩居全球領航者地位，市占率已攀升至約65%。隨著AI GPU相關的AC/DC電源轉換產品需求於2026年全面放量，預計將推升年度營收動能。

儘管在水冷散熱市場面臨後進競爭者挑戰，台達電仍靠著深厚的技術護城河維持市場龍頭優勢；且隨著2026下半年關鍵電力技術與液冷系統迎來世代交替，台達電有望藉由領先的技術迭代，持續擴大與競爭對手的差距，穩固其作為全球AI基礎設施核心供應商的地位。

投資人可善用00400A一檔布局台積電、台達電、台光電等三家指標性龍頭，即時捕捉AI浪潮下的增值潛力與長期成長動能。

00400A為全台首檔採月配息機制的主動式台股ETF，在評估收益型標的時，著眼於避免投資人落入「賺了股息、卻賠了價差」的常見困境，不僅檢視個股殖利率水準，更納入「填息速度」與「填息率」作為重要篩選指標，並汰除基本面轉弱的企業，確保基金在追逐現金流目標的同時，也能兼顧成長潛力，透過更高頻率的配息設計，讓資金運用有望更貼近投資人的日常財務規劃需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

科技 台積電 台光電 主動式

延伸閱讀

40檔台股基金淨值創高 三檔表現亮眼近一年報酬率逾200%

川普再度TACO！多檔台股ETF領先創新高 這檔近一年報酬率124%居冠

台股反攻資金回流科技 這檔非市值型ETF漸成主流配置

主動式台股ETF受益人連續24周創高 群益00992A今年來漲幅居冠

相關新聞

刷17萬元團費免賣股！施昇輝靠0056股息買單：什麼股票都不用賣

施昇輝成功利用0056股息支付出國團費17萬元，無需賣出0050股票，避免財產縮水。他的投資策略使其即使在旅行中也能保持資產完整。

台股微跌它逆勢漲！00400A動能高息雙策略發威…盤中近20萬張奪成交王

今日台股微跌，主動式ETF國泰動能高息（00400A）卻逆勢上漲，盤中成交量逼近20萬張，成為市場焦點。該產品結合動能與高息，旨在穩定投資人情緒，並由專業團隊精心操盤。

一直領息一直爽？00999A首創主動式高息 小童直言「不會買」：不想承擔沒填息風險

當AI成長股大漲，傳統被動式高股息ETF卻因成分股保守而「不動如山」時，市場開始尋求更靈活的投資工具。 財經Youtuber「小童」在其最新影片中，拆解即將於4月13日至4月16日募集的野村臺灣策略高息主動式ETF（00999A），針對其「化被動為主動」的策略，提出最真實的觀點與數據分析。

怕勞退不夠用？40歲起每月6300元買0050…靠複利無痛滾出千萬退休金

蔡明翰分析，從40歲起每月投入6300元於元大台灣50（0050），在複利作用下可於65歲時累積至千萬退休金。存股成功關鍵在於紀律，切勿因短期波動而停止扣款。建議投資人把握季節性波段操作，進一步提升報酬率。

3月爽撿0056與0050！美伊戰火當壓力測試…存股哥：資產回血至1220萬

川普宣布停戰兩週，今日股市大漲1531點，成為歷史第二大漲幅。回顧去年類似情況，暫停關稅后股市持續上漲，顯示市場反應的相似性。投資者保持長期持有策略，並做好風險控制。

00905戰火洗盤下的避風港！解析如何以2.41％極低波動…繳出破百漲幅

在地緣政治危機影響下，低波動抗震ETF成為資金避風港，FT臺灣Smart（00905）以2.41%標準差，近一年漲幅達101.47%。在震盪環境中，這類ETF能有效降低風險，成為投資人穩健獲利的首選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。