一直領息一直爽？00999A首創主動式高息 小童直言「不會買」：不想承擔沒填息風險
當AI成長股大漲，傳統被動式高股息ETF卻因成分股保守而「不動如山」時，市場開始尋求更靈活的投資工具。
財經Youtuber「小童」在其最新影片中，拆解即將於4月13日至4月16日募集的野村臺灣策略高息主動式ETF（00999A），針對其「化被動為主動」的策略，提出最真實的觀點與數據分析。
解決被動高息痛點：10元親民價主打「汰弱留強」
小童指出，00999A的設計核心在於解決傳統被動式高股息ETF的3大痛點：「事先卡位難」、「及時跟上難」與「高歌離席難」。
這檔主動式ETF採季配息、發行價僅10元，且總經理費與管理費合計約0.735%，雖高於被動式標的，但在目前主動式ETF市場中已屬相對便宜。
其最大特色是根據月份動態調整策略：12月至3月提前預測並卡位「股息黑馬」，4月則根據實際股利宣告進行加減碼，實現看對加碼、看錯減碼的靈活度。
除息輪動策略：一套資金頻繁參與除息行情
00999A最具爭議也最創新的策略，在於5月至9月的「除息輪動」。
不同於被動式ETF領完息後需等待下次配息，00999A企圖在5、6月領完一波後，立即轉往參與7、8月甚至9月的除息行情。
小童直言，這聽起來像是能「一直領息、一直投入」，但投資人必須保持清醒：若沒有「填息」，頻繁輪動只是在左手換右手，甚至還得負擔手續費與稅金的摩擦成本。
數據說話：除息後2個月上漲機率突破6成
為了驗證此策略的可行性，小童引用數據分析，發現個股除息後1個月的平均上漲機率約58%，還原報酬為2%；但若持有至2個月，上漲機率則提升至6成以上，還原報酬挑戰4%。
主因在於投資人領到股息後的回流資金挹注，且時間點常進入第三季末，公司開始展望隔年成長，進而推升股價。
00999A的預估持股包含台積電、台達電、長榮、陽明等大型企業，這些標的相對具備較強的填息能力。
經理人實力與風險評估：超額報酬是否值得冒險？
小童觀察到，00999A的經理人曾參與過熱門的主動式ETF主動野村臺灣優選（00980A），其表現小贏0050。
然而，小童提出核心思考：主動式標的能否取得顯著優於大盤的「超額報酬」才是重點。
他以自身看好的統一台灣增長主動式ETF（00981A）為例，強調挑選工具不應只看文宣或夢想，必須分析選股邏輯是否真能獲利。
小童真實結論：心意有到 但進攻請交給價差標的
對於00999A的最終評價，小童認為該商品「心意有到且具創新性」，適合想在領息同時追求資本利得的投資者。
但他綜合評估勝率與賠率後表示，頻繁除息轉換的效益未必如預期高，自己可能不會願意承擔更高的風險去嘗試。
小童總結：「如果要領息，應以追求穩健為主；若要主動進攻賺價差，還是交給專門追求超額報酬的成長型標的更為純粹。」
野村臺灣策略高息主動式ETF（00999A）基本資料
|項目
|內容說明
|募集日期
|2026/04/13 - 2026/04/16
|發行價格
|10元
|配息頻率
|季配息
|經理與管理費
|合計約0.735%
|預計成分股
|台積電、台達電、長榮、陽明等大型權值股
|核心策略
|12-3月卡位黑馬、5-9月除息輪動、10-12月瞄準成長
資料來源：小童影片內容整理（2026.04）。註：主動式ETF績效取決於經理人選股與擇時能力，投資前應詳閱公開說明書並評估自身風險承受度。
◎感謝 小童 x Happy Trading Life 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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