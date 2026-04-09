主動式台股 ETF 績效長紅勝大盤 群益00992A今年來漲幅37.97%居冠

在美伊為期兩周的停火、原油價格跌破每桶100美元的利多下，台股8日應聲大漲1,531.56點，創史上單日第二大漲點。

市場投資新寵主動式台股ETF表現更是出色，觀察12檔主動式台股ETF單日與今年來平均漲幅分別為6.07%、25.19%都打敗大盤的4.61%、20.02%，再以單檔單日表現來看更有近九成漲幅勝過大盤，其中以科技為投資主題的主動群益科技創新（00992A） 今年來上漲37.97%漲幅居12檔之冠，漲幅贏過大盤將近2倍，表現最出色。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，大盤近期的上沖下洗，台股主動式ETF攻守兼備的靈活操作特性正是可多加運用的工具。因為主動式操作可適時參酌時事對各產業的影響分析，每日即時進行持股調整，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢，是現階段介入台股的靈活投資選擇。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，針對當前台股盤勢與產業趨勢，維持積極的操作策略。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。總體而言，基本面穩健的產業與族群仍具備顯著的布局價值。

AI科技產業持續成為市場資金追逐的焦點，帶動相關供應鏈的成長熱潮。預期包含載板、設備、半導體、光通訊、記憶體等相關族群仍將持續受惠產業趨勢的發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。