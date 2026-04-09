3月爽撿0056與0050！美伊戰火當壓力測試…存股哥：資產回血至1220萬

＊原文發文時間為4月8日

川普宣布停戰2個禮拜，今天（4/8）收盤大漲1531點，只能說歷史總是驚人的相似，彷彿去年同一套劇本又再次上演，所以去年發生什麼事？對等關稅砸盤之後川普宣佈暫停關稅90天，之後股市大漲了近一年，而且時間點都還很接近！

今天的1531點是歷史第二漲點，歷史第一漲點就是去年4/10暫停關稅後的1608點，你說是不是川普在TACO？我不知道，因為我的存股理念一直都是長期持有、股息再投入、穩定開槓桿，完整參與市場才是勝率最高的方法。

用兵之道「無恃其不來，恃吾有以待也」，意思是不要預測敵人不會來甚至心存僥倖，而是讓自己隨時做好準備，以應付敵人的到來，無論是去年的「對等關稅」還是今年的「美伊戰爭」，都要做好風險控制，讓自己在任何情況下都能確保可以持續留在戰場上。

今天大漲後我的總值回升到1220萬，距離2月底的高點還有30萬左右，不過我認為這只是很正常的回檔，過去一整個月的暴漲暴跌除了讓總值減少30萬之外好像也沒有任何影響，我還是照自己的節奏繼續存股。

看了一下3月的紀錄是存了5張元大高股息（0056）、1張群益台灣精選高息（00919）、800股元大台灣50（0050）。

維持率部分則是回升到252%，上個月的最低點記得是到232%，維持率控得好股票質押沒煩惱，這次美伊戰爭也可以當成測試自己防禦力的方式，目前看起來整體槓桿還是控制在一個相當平衡，節奏又舒適的狀態。

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