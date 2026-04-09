快訊

房市交易冷到仲介撐不住！台中這1區淪重災 專家嘆：沒點實力只能賺時機財

買台股美股搭上AI列車！他股票庫存市值逾1千萬 操作手法不藏私

吃蛋會讓膽固醇升？醫破迷思：關鍵不在蛋黃！4個壞習慣才是元凶

聽新聞
0:00 / 0:00

3月爽撿0056與0050！美伊戰火當壓力測試…存股哥：資產回血至1220萬

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥靠長抱ETF與嚴控質押維持率挺過波動，隨台股狂飆讓資產安穩回升至1220萬元。中央社
存股哥靠長抱ETF與嚴控質押維持率挺過波動，隨台股狂飆讓資產安穩回升至1220萬元。中央社

＊原文發文時間為4月8日

川普宣布停戰2個禮拜，今天（4/8）收盤大漲1531點，只能說歷史總是驚人的相似，彷彿去年同一套劇本又再次上演，所以去年發生什麼事？對等關稅砸盤之後川普宣佈暫停關稅90天，之後股市大漲了近一年，而且時間點都還很接近！

今天的1531點是歷史第二漲點，歷史第一漲點就是去年4/10暫停關稅後的1608點，你說是不是川普在TACO？我不知道，因為我的存股理念一直都是長期持有、股息再投入、穩定開槓桿，完整參與市場才是勝率最高的方法。

用兵之道「無恃其不來，恃吾有以待也」，意思是不要預測敵人不會來甚至心存僥倖，而是讓自己隨時做好準備，以應付敵人的到來，無論是去年的「對等關稅」還是今年的「美伊戰爭」，都要做好風險控制，讓自己在任何情況下都能確保可以持續留在戰場上。

今天大漲後我的總值回升到1220萬，距離2月底的高點還有30萬左右，不過我認為這只是很正常的回檔，過去一整個月的暴漲暴跌除了讓總值減少30萬之外好像也沒有任何影響，我還是照自己的節奏繼續存股。

看了一下3月的紀錄是存了5張元大高股息（0056）、1張群益台灣精選高息（00919）、800股元大台灣50（0050）。

維持率部分則是回升到252%，上個月的最低點記得是到232%，維持率控得好股票質押沒煩惱，這次美伊戰爭也可以當成測試自己防禦力的方式，目前看起來整體槓桿還是控制在一個相當平衡，節奏又舒適的狀態。

◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 0050元大台灣50 川普 TACO 關稅

延伸閱讀

美伊剛停火川普又喊50％關稅！網酸爆：法院早判違法還在喊

中東戰事暫停台股狂飆！網勸「無腦多」：股市成川普形狀

外資單日買超1177億創歷史第二！網酸「認錯回補」：求饒式買盤

主動ETF能不能結合被動邏輯？網友拋「前200大＋動能篩選」…卻吵翻：早就有了

相關新聞

3月爽撿0056與0050！美伊戰火當壓力測試…存股哥：資產回血至1220萬

川普宣布停戰兩週，今日股市大漲1531點，成為歷史第二大漲幅。回顧去年類似情況，暫停關稅后股市持續上漲，顯示市場反應的相似性。投資者保持長期持有策略，並做好風險控制。

00905戰火洗盤下的避風港！解析如何以2.41％極低波動…繳出破百漲幅

在地緣政治危機影響下，低波動抗震ETF成為資金避風港，FT臺灣Smart（00905）以2.41%標準差，近一年漲幅達101.47%。在震盪環境中，這類ETF能有效降低風險，成為投資人穩健獲利的首選。

台股3月跌逾10%！不配息009816狂吸72萬人 柴鼠讚「00981A超強」：抗跌贏台積電

2026年首季落幕，受中東戰爭及油價暴漲影響，台股在3月遭遇劇烈震盪，單月跌幅高達10.43%。 財經Youtuber「柴鼠兄弟」在其最新月度分析中指出，大盤雖在3月回吐先前漲幅，但「主動式ETF」在此波小型空頭測試中脫穎而出，展現強大的抗跌韌性，成為今年首季市場最亮眼的族群。

美伊停火效應慶祝行情開趴 28檔 ETF 市價攀峰

美國與伊朗同意停火兩周，暫時避免衝突進一步升高，ETF紛紛上演慶祝行情，包含熱門的主動統一台股增長（00981A）、國泰台灣科技龍頭(00881)、主動群益台灣強棒等熱門標的在內的28檔ETF，市價昨（8）日同步改寫歷史新高紀錄。

台積電法說會行情上路 半導體ETF 4月績效馬力夯

中東停火，市場避險情緒降溫，台股急彈如脫彊野馬，受到AI趨勢續領風騷影響，不少利基電子股暴力反彈，尤其是半導體股，大啖代理AI與AI新風潮，背後引爆半導體新商機，搭配4月16日台積電（2330）法說召開，公司釋出半導體景氣風向球，吸引資金重返半導體股淘金，帶動4月半導體相關ETF股價蓄勢待發。

大盤飆「台股被動ETF嗨翻」！前十強單日大漲逾6% 00947 、00894衝前二

美伊戰爭現轉機，美國總統川普宣布延後兩周對伊朗採取大規模軍事行動，伊朗亦隨後表示，已接受為期兩周的停火協議，國際油價則瞬間暴跌17%，激勵台股加權指數8日收盤大漲1,531點，重返34,000點關卡之上，帶動台股被動ETF績效勁揚，8日績效前十強皆大漲6%以上，明顯優於大盤，其中台新臺灣IC設計（00947）、中信小資高價30（00894）是唯二大漲逾7%的台股被動ETF。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。