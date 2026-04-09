台股3月跌逾10%！不配息009816狂吸72萬人 柴鼠讚「00981A超強」：抗跌贏台積電

2026年首季落幕，受中東戰爭及油價暴漲影響，台股在3月遭遇劇烈震盪，單月跌幅高達10.43%。

財經Youtuber「柴鼠兄弟」在其最新月度分析中指出，大盤雖在3月回吐先前漲幅，但「主動式ETF」在此波小型空頭測試中脫穎而出，展現強大的抗跌韌性，成為今年首季市場最亮眼的族群。

3月大盤「回吐」漲幅 台積電遭外資賣壓

柴鼠兄弟表示，3月台股受到國際局勢動盪干擾，收在全月最低點，今年首季總報酬縮水至不到10%。

權王台積電（2330）雖在3月17日配息6元並上演當日填息戲碼，但終究不敵外資連續賣壓，全月跌幅達11.78%，首季報酬率降至13.94%。

在此背景下，全台76檔台股原型ETF於3月績效全盤皆墨。柴鼠兄弟觀察到，高含積量與市值型ETF受創最深，反觀中小型與櫃買族群相對抗跌。

其中，元大富櫃50（006201）僅下跌1%，勇奪單月績效冠軍；富邦臺灣中小（00733）也憑藉強勁動能殺進全班前十名。

主動式ETF交出「抗跌成績單」 打破高費用標籤

今年市場焦點無疑是主動式ETF。柴鼠兄弟精算數據顯示，11檔主動式ETF在3月的平均跌幅僅4.65%，不到加權指數跌幅的一半。

其中，主動統一台股增長（00981A）以月跌1.53%奪下主動家族抗跌王。

若從首季總報酬來看，8檔年初起跑的主動式ETF全部跑贏大盤，且主動群益科技創新（00992A）、00981A、主動野村台灣50（00985A）報酬率甚至超越台積電。

柴鼠兄弟認為，主動式ETF在持股10%的限制下仍能交出超額報酬，證明了經理人的選股實力，也再次向投資人證明「費用率並非唯一指標」，建議投資人應保持開放態度觀察新產品。

高股息大哥0056重回10%年化 市值型配息亦趨積極

配息方面，4月除息名單驚喜連連。元大高股息（0056）將配息調高至1元，暴力年化殖利率重回10.5%高峰，不僅打破「高股息10%走入歷史」的預言，更展現老牌ETF的領頭羊地位。

此外，類大盤型的永豐台灣ESG（00888）配息翻倍至1.05元，FT臺灣Smart（00905）與中信臺灣智慧50（00912）年化配息率也紛紛站上12%。

值得注意的是，市值型新秀不甘示弱。聯邦台精彩50（009804）開出0.876元配息，年化殖利率高達10.5%，與0056平起平坐，顯見市值型ETF正透過高配息策略，與傳統的0050、006208建立市場區隔，吸引喜愛配息的投資者。

人氣版圖大洗牌：不配息與主動派快速崛起

在人氣規模上，0050以1.36兆元規模穩坐龍頭，但後起之秀漲勢驚人。

不配息的凱基台灣TOP50（009816）掛牌僅兩個月，受益人數便衝上72.6萬人，超越富邦台50（006208）與復華台灣科技優息（00929），躍升全台第五大熱門ETF。

主動派龍頭00981A規模也正式突破千億大關，受益人數月增15萬，成為市場不可忽視的力量。

柴鼠兄弟最後提醒，雖然首季末出現「小熊」行情，但投資不應急著貼標籤或單壓。面對降息預期縮減、通膨再起的變局，建議採取「分批、分散、不ALL IN、不槓桿」的務實策略。

數據與績效是即時且透明的，投資人應隨著世界變化與時俱進，而非死守過去的唯一真理。

2026第一季台股ETF 績效前三強（截至3/31）

排名 ETF 代號 股票名稱 第一季總報酬 第一名 00892 富邦台灣半導體 26.74% 第二名 00935 野村臺灣創新科技 約 22% 第三名 006201 元大富櫃50 20.1%

資料來源：柴鼠兄弟影片逐字稿整理（2026.04）。註：上述報酬率包含配息之總報酬（含息淨值漲幅），過往績效不代表未來獲利保證。

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