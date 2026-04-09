台股3月跌逾10%！不配息009816狂吸72萬人 柴鼠讚「00981A超強」：抗跌贏台積電
2026年首季落幕，受中東戰爭及油價暴漲影響，台股在3月遭遇劇烈震盪，單月跌幅高達10.43%。
財經Youtuber「柴鼠兄弟」在其最新月度分析中指出，大盤雖在3月回吐先前漲幅，但「主動式ETF」在此波小型空頭測試中脫穎而出，展現強大的抗跌韌性，成為今年首季市場最亮眼的族群。
3月大盤「回吐」漲幅 台積電遭外資賣壓
柴鼠兄弟表示，3月台股受到國際局勢動盪干擾，收在全月最低點，今年首季總報酬縮水至不到10%。
權王台積電（2330）雖在3月17日配息6元並上演當日填息戲碼，但終究不敵外資連續賣壓，全月跌幅達11.78%，首季報酬率降至13.94%。
在此背景下，全台76檔台股原型ETF於3月績效全盤皆墨。柴鼠兄弟觀察到，高含積量與市值型ETF受創最深，反觀中小型與櫃買族群相對抗跌。
其中，元大富櫃50（006201）僅下跌1%，勇奪單月績效冠軍；富邦臺灣中小（00733）也憑藉強勁動能殺進全班前十名。
主動式ETF交出「抗跌成績單」 打破高費用標籤
今年市場焦點無疑是主動式ETF。柴鼠兄弟精算數據顯示，11檔主動式ETF在3月的平均跌幅僅4.65%，不到加權指數跌幅的一半。
其中，主動統一台股增長（00981A）以月跌1.53%奪下主動家族抗跌王。
若從首季總報酬來看，8檔年初起跑的主動式ETF全部跑贏大盤，且主動群益科技創新（00992A）、00981A、主動野村台灣50（00985A）報酬率甚至超越台積電。
柴鼠兄弟認為，主動式ETF在持股10%的限制下仍能交出超額報酬，證明了經理人的選股實力，也再次向投資人證明「費用率並非唯一指標」，建議投資人應保持開放態度觀察新產品。
高股息大哥0056重回10%年化 市值型配息亦趨積極
配息方面，4月除息名單驚喜連連。元大高股息（0056）將配息調高至1元，暴力年化殖利率重回10.5%高峰，不僅打破「高股息10%走入歷史」的預言，更展現老牌ETF的領頭羊地位。
此外，類大盤型的永豐台灣ESG（00888）配息翻倍至1.05元，FT臺灣Smart（00905）與中信臺灣智慧50（00912）年化配息率也紛紛站上12%。
值得注意的是，市值型新秀不甘示弱。聯邦台精彩50（009804）開出0.876元配息，年化殖利率高達10.5%，與0056平起平坐，顯見市值型ETF正透過高配息策略，與傳統的0050、006208建立市場區隔，吸引喜愛配息的投資者。
人氣版圖大洗牌：不配息與主動派快速崛起
在人氣規模上，0050以1.36兆元規模穩坐龍頭，但後起之秀漲勢驚人。
不配息的凱基台灣TOP50（009816）掛牌僅兩個月，受益人數便衝上72.6萬人，超越富邦台50（006208）與復華台灣科技優息（00929），躍升全台第五大熱門ETF。
主動派龍頭00981A規模也正式突破千億大關，受益人數月增15萬，成為市場不可忽視的力量。
柴鼠兄弟最後提醒，雖然首季末出現「小熊」行情，但投資不應急著貼標籤或單壓。面對降息預期縮減、通膨再起的變局，建議採取「分批、分散、不ALL IN、不槓桿」的務實策略。
數據與績效是即時且透明的，投資人應隨著世界變化與時俱進，而非死守過去的唯一真理。
2026第一季台股ETF 績效前三強（截至3/31）
|排名
|ETF 代號
|股票名稱
|第一季總報酬
|第一名
|00892
|富邦台灣半導體
|26.74%
|第二名
|00935
|野村臺灣創新科技
|約 22%
|第三名
|006201
|元大富櫃50
|20.1%
資料來源：柴鼠兄弟影片逐字稿整理（2026.04）。註：上述報酬率包含配息之總報酬（含息淨值漲幅），過往績效不代表未來獲利保證。
◎感謝 柴鼠兄弟 ZRBros 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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