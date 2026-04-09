00905戰火洗盤下的避風港！解析如何以2.41％極低波動…繳出破百漲幅

近期地緣政治危機牽動全球資本市場，儘管美伊雙方宣布停火兩週激勵台股上演逾千點報復性反彈並收復34,423點，但後續雙方「邊打邊談」機率仍高，大盤預期將維持31,500至35,500點的大箱型震盪格局。面對戰火以來反覆洗盤的趨勢，「低波動抗震ETF」標的已成為亂世中穩中求勝的核心資產配置首選。

市場法人指出，在波動加劇的環境下，「低波動」成為資金避風港的關鍵，而評估抗震能力的重要指標便是「標準差」。簡單來說，標準差代表著一檔標的報酬率的波動程度，數值越低，意味著淨值起伏越小、走勢越平穩。在震盪市況中，低標準差的ETF能提供強大的下檔保護，讓投資人抱得安心，避免因恐慌而追高殺低，進而穩健獲取長線報酬。

盤點自去年大跌反彈以來，多檔50億級別的ETF不僅績效輾壓加權指數近一年99.87%的漲幅，更展現極佳的抗震防禦力。觀察市場數據，以下幾檔表現尤為亮眼：

FT臺灣Smart（00905）表現最為穩健，標準差僅2.41%為全場最低，且近一年繳出101.47%的優異漲幅，堪稱抗震指標。 中信上游半導體（00941）與富邦台灣半導體（00892）：標準差分別僅3.22%與4.12%，但近一年漲幅高達109.22%及驚人的151.09%，展現半導體題材極佳的風險報酬比。 元大富櫃50（006201）與國泰台灣科技龍頭（00881）：標準差控制在4%至5%左右的低水位，近一年漲幅皆突破125%，突顯中小型股與科技龍頭的爆發力。 野村臺灣新科技50（00935）與富邦公司治理（00692）：同樣維持低波動特性，並分別繳出150.78%與104.36%的超額報酬。

分析師建議，面對戰爭與總經變數交織的複雜環境，單押個股風險過高，投資人不妨將資金轉向這類經得起市場考驗的強勢ETF，既能參與台股未來的波段行情，也能在國際利空突襲時，發揮絕佳的資產防禦功效。

50億級強勢抗震ETF清單

代號 股票名稱 收盤價(元) 近1年漲幅(%) 3月以來漲幅(%) 年線標準差(%) 00905 FT臺灣Smart 20.61 101.47 0.29 2.41 00941 中信上游半導體 22.91 109.22 1.78 3.22 00892 富邦台灣半導體 31.16 151.09 10.42 4.12 006201 元大富櫃50 36 133.77 14.61 4.16 00881 國泰台灣科技龍頭 39.07 125.06 2.79 5.14 00935 野村臺灣新科技50 40 150.78 0.43 6.02 00692 富邦公司治理 69.85 104.36 -0.99 8.98 00910 第一金太空衛星 67.4 197.44 21.77 10.34 006208 富邦台50 183.6 113.74 -1.48 25.17 TWA00 加權指數 34761.38 99.87 -0.95

備註：0050因拆分無近1年漲幅績效

資料來源：CMoney (2025.04.08)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。