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00905戰火洗盤下的避風港！解析如何以2.41％極低波動…繳出破百漲幅

聯合新聞網／ 綜合報導
面對台股劇烈震盪，00905以全場最低的2.41%標準差展現極佳抗震力，且近1年漲幅高達101.47%，成為低波動卻能戰勝大盤的穩健配置標的。記者余承翰／攝影
面對台股劇烈震盪，00905以全場最低的2.41%標準差展現極佳抗震力，且近1年漲幅高達101.47%，成為低波動卻能戰勝大盤的穩健配置標的。記者余承翰／攝影

近期地緣政治危機牽動全球資本市場，儘管美伊雙方宣布停火兩週激勵台股上演逾千點報復性反彈並收復34,423點，但後續雙方「邊打邊談」機率仍高，大盤預期將維持31,500至35,500點的大箱型震盪格局。面對戰火以來反覆洗盤的趨勢，「低波動抗震ETF」標的已成為亂世中穩中求勝的核心資產配置首選。

市場法人指出，在波動加劇的環境下，「低波動」成為資金避風港的關鍵，而評估抗震能力的重要指標便是「標準差」。簡單來說，標準差代表著一檔標的報酬率的波動程度，數值越低，意味著淨值起伏越小、走勢越平穩。在震盪市況中，低標準差的ETF能提供強大的下檔保護，讓投資人抱得安心，避免因恐慌而追高殺低，進而穩健獲取長線報酬。

盤點自去年大跌反彈以來，多檔50億級別的ETF不僅績效輾壓加權指數近一年99.87%的漲幅，更展現極佳的抗震防禦力。觀察市場數據，以下幾檔表現尤為亮眼：

FT臺灣Smart（00905）表現最為穩健，標準差僅2.41%為全場最低，且近一年繳出101.47%的優異漲幅，堪稱抗震指標。

中信上游半導體（00941）與富邦台灣半導體（00892）：標準差分別僅3.22%與4.12%，但近一年漲幅高達109.22%及驚人的151.09%，展現半導體題材極佳的風險報酬比。

元大富櫃50（006201）與國泰台灣科技龍頭（00881）：標準差控制在4%至5%左右的低水位，近一年漲幅皆突破125%，突顯中小型股與科技龍頭的爆發力。

野村臺灣新科技50（00935）與富邦公司治理（00692）：同樣維持低波動特性，並分別繳出150.78%與104.36%的超額報酬。

分析師建議，面對戰爭與總經變數交織的複雜環境，單押個股風險過高，投資人不妨將資金轉向這類經得起市場考驗的強勢ETF，既能參與台股未來的波段行情，也能在國際利空突襲時，發揮絕佳的資產防禦功效。

50億級強勢抗震ETF清單

代號股票名稱收盤價(元)近1年漲幅(%)3月以來漲幅(%)年線標準差(%)
00905FT臺灣Smart20.61101.470.292.41
00941中信上游半導體22.91109.221.783.22
00892富邦台灣半導體31.16151.0910.424.12
006201元大富櫃5036133.7714.614.16
00881國泰台灣科技龍頭39.07125.062.795.14
00935野村臺灣新科技5040150.780.436.02
00692富邦公司治理69.85104.36-0.998.98
00910第一金太空衛星67.4197.4421.7710.34
006208富邦台50183.6113.74-1.4825.17
TWA00加權指數34761.3899.87-0.95 

備註：0050因拆分無近1年漲幅績效

資料來源：CMoney (2025.04.08)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00905FT臺灣Smart 00935野村臺灣新科技50 00692富邦公司治理 00881國泰台灣科技龍頭 00941中信上游半導體 006201元大富櫃50 ETF

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