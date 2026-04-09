00905戰火洗盤下的避風港！解析如何以2.41％極低波動…繳出破百漲幅
近期地緣政治危機牽動全球資本市場，儘管美伊雙方宣布停火兩週激勵台股上演逾千點報復性反彈並收復34,423點，但後續雙方「邊打邊談」機率仍高，大盤預期將維持31,500至35,500點的大箱型震盪格局。面對戰火以來反覆洗盤的趨勢，「低波動抗震ETF」標的已成為亂世中穩中求勝的核心資產配置首選。
市場法人指出，在波動加劇的環境下，「低波動」成為資金避風港的關鍵，而評估抗震能力的重要指標便是「標準差」。簡單來說，標準差代表著一檔標的報酬率的波動程度，數值越低，意味著淨值起伏越小、走勢越平穩。在震盪市況中，低標準差的ETF能提供強大的下檔保護，讓投資人抱得安心，避免因恐慌而追高殺低，進而穩健獲取長線報酬。
盤點自去年大跌反彈以來，多檔50億級別的ETF不僅績效輾壓加權指數近一年99.87%的漲幅，更展現極佳的抗震防禦力。觀察市場數據，以下幾檔表現尤為亮眼：
FT臺灣Smart（00905）表現最為穩健，標準差僅2.41%為全場最低，且近一年繳出101.47%的優異漲幅，堪稱抗震指標。
中信上游半導體（00941）與富邦台灣半導體（00892）：標準差分別僅3.22%與4.12%，但近一年漲幅高達109.22%及驚人的151.09%，展現半導體題材極佳的風險報酬比。
元大富櫃50（006201）與國泰台灣科技龍頭（00881）：標準差控制在4%至5%左右的低水位，近一年漲幅皆突破125%，突顯中小型股與科技龍頭的爆發力。
野村臺灣新科技50（00935）與富邦公司治理（00692）：同樣維持低波動特性，並分別繳出150.78%與104.36%的超額報酬。
分析師建議，面對戰爭與總經變數交織的複雜環境，單押個股風險過高，投資人不妨將資金轉向這類經得起市場考驗的強勢ETF，既能參與台股未來的波段行情，也能在國際利空突襲時，發揮絕佳的資產防禦功效。
50億級強勢抗震ETF清單
|代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|近1年漲幅(%)
|3月以來漲幅(%)
|年線標準差(%)
|00905
|FT臺灣Smart
|20.61
|101.47
|0.29
|2.41
|00941
|中信上游半導體
|22.91
|109.22
|1.78
|3.22
|00892
|富邦台灣半導體
|31.16
|151.09
|10.42
|4.12
|006201
|元大富櫃50
|36
|133.77
|14.61
|4.16
|00881
|國泰台灣科技龍頭
|39.07
|125.06
|2.79
|5.14
|00935
|野村臺灣新科技50
|40
|150.78
|0.43
|6.02
|00692
|富邦公司治理
|69.85
|104.36
|-0.99
|8.98
|00910
|第一金太空衛星
|67.4
|197.44
|21.77
|10.34
|006208
|富邦台50
|183.6
|113.74
|-1.48
|25.17
|TWA00
|加權指數
|34761.38
|99.87
|-0.95
備註：0050因拆分無近1年漲幅績效
資料來源：CMoney (2025.04.08)
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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