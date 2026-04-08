美伊停火效應慶祝行情開趴 28檔 ETF 市價攀峰

美國與伊朗同意停火兩周，暫時避免衝突進一步升高，ETF紛紛上演慶祝行情，包含熱門的主動統一台股增長（00981A）、國泰台灣科技龍頭(00881)、主動群益台灣強棒等熱門標的在內的28檔ETF，市價昨（8）日同步改寫歷史新高紀錄。

受惠於不確定性降溫，中東局勢從瀕臨升級轉向談判，雙方將自4月10日起在巴基斯坦談判，亞洲股市昨日紛紛大漲慶賀，其中，韓股再度熔斷，終場韓國KOSPI綜合指數大漲6.87%、日經225指數漲幅也高達5.39%、台灣加權股價指數漲4.61%，香港恆生及上海綜合指數則分別漲3.09%和2.69%，連帶盤面上相關ETF紛紛走揚。

根據CMoney統計至昨（8）日，共計28檔ETF市價領先改寫新高，占比約8.48%，雖然過半都是近一年內成立，不過也有成立時間相對較長的元大富櫃50、復華中國5G、國泰台灣科技龍頭以及富邦台灣半導體等。從投資區域看，投資台股為大宗占18檔，其餘為全球股六檔、美股兩檔、全球債券以及中國股票ETF各一檔。

已掛牌的台股主動式ETF昨日除了主動兆豐台灣豐收外，其餘全數創下收盤新高，主動兆豐台灣豐收主因在於掛盤日兩個交易日都進行初級市場申購管控，導致連日高溢價所致。

從創新高ETF以今年市價含息表現來看，漲逾三成依序為第一金太空衛星53.43%、富邦台灣半導體42.41%、主動統一全球創新42.26%、元大富櫃50的39.7%、主動群益科技創新37.97%、主動第一金台股優34.4%（今年新掛牌，以發行價計算）、主動統一台股增長33.98%、中信上櫃ESG 30的33.55%、中信小資高價30的32.66%、主動台新優勢成長32.34%、主動元大AI新經濟30.17%。

主動元大AI新經濟研究團隊表示，雖近期戰事紛擾全球股市，整體而言AI需求維強勁。AI基建上，晶片需求持續擴張且訂單能見度明確，股市回歸基本面後，AI仍持續驅動經濟成長關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。