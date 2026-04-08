美伊停火效應慶祝行情開趴 28檔 ETF 市價攀峰

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
美國與伊朗同意停火兩周，暫時避免衝突進一步升高，ETF紛紛上演慶祝行情。示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。 陳孟甫
美國與伊朗同意停火兩周，暫時避免衝突進一步升高，ETF紛紛上演慶祝行情。示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。 陳孟甫

美國與伊朗同意停火兩周，暫時避免衝突進一步升高，ETF紛紛上演慶祝行情，包含熱門的主動統一台股增長（00981A）、國泰台灣科技龍頭(00881)、主動群益台灣強棒等熱門標的在內的28檔ETF，市價昨（8）日同步改寫歷史新高紀錄。

受惠於不確定性降溫，中東局勢從瀕臨升級轉向談判，雙方將自4月10日起在巴基斯坦談判，亞洲股市昨日紛紛大漲慶賀，其中，韓股再度熔斷，終場韓國KOSPI綜合指數大漲6.87%、日經225指數漲幅也高達5.39%、台灣加權股價指數漲4.61%，香港恆生及上海綜合指數則分別漲3.09%和2.69%，連帶盤面上相關ETF紛紛走揚。

根據CMoney統計至昨（8）日，共計28檔ETF市價領先改寫新高，占比約8.48%，雖然過半都是近一年內成立，不過也有成立時間相對較長的元大富櫃50、復華中國5G、國泰台灣科技龍頭以及富邦台灣半導體等。從投資區域看，投資台股為大宗占18檔，其餘為全球股六檔、美股兩檔、全球債券以及中國股票ETF各一檔。

已掛牌的台股主動式ETF昨日除了主動兆豐台灣豐收外，其餘全數創下收盤新高，主動兆豐台灣豐收主因在於掛盤日兩個交易日都進行初級市場申購管控，導致連日高溢價所致。

從創新高ETF以今年市價含息表現來看，漲逾三成依序為第一金太空衛星53.43%、富邦台灣半導體42.41%、主動統一全球創新42.26%、元大富櫃50的39.7%、主動群益科技創新37.97%、主動第一金台股優34.4%（今年新掛牌，以發行價計算）、主動統一台股增長33.98%、中信上櫃ESG 30的33.55%、中信小資高價30的32.66%、主動台新優勢成長32.34%、主動元大AI新經濟30.17%。

主動元大AI新經濟研究團隊表示，雖近期戰事紛擾全球股市，整體而言AI需求維強勁。AI基建上，晶片需求持續擴張且訂單能見度明確，股市回歸基本面後，AI仍持續驅動經濟成長關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 韓國 上海

延伸閱讀

川普再度TACO！多檔台股ETF領先創新高 這檔近一年報酬率124%居冠

美伊停火股市如吞大補丸！這檔主動式大漲10%衝原型 ETF 第一名

主動式台股ETF受益人連續24周創高 群益00992A今年來漲幅居冠

主動式ETF人氣旺 五檔今年來報酬率逾兩成

相關新聞

美伊停火效應慶祝行情開趴 28檔 ETF 市價攀峰

美國與伊朗同意停火兩周，暫時避免衝突進一步升高，ETF紛紛上演慶祝行情，包含熱門的主動統一台股增長（00981A）、國泰台灣科技龍頭(00881)、主動群益台灣強棒等熱門標的在內的28檔ETF，市價昨（8）日同步改寫歷史新高紀錄。

台積電法說會行情上路 半導體ETF 4月績效馬力夯

中東停火，市場避險情緒降溫，台股急彈如脫彊野馬，受到AI趨勢續領風騷影響，不少利基電子股暴力反彈，尤其是半導體股，大啖代理AI與AI新風潮，背後引爆半導體新商機，搭配4月16日台積電（2330）法說召開，公司釋出半導體景氣風向球，吸引資金重返半導體股淘金，帶動4月半導體相關ETF股價蓄勢待發。

大盤飆「台股被動ETF嗨翻」！前十強單日大漲逾6% 00947 、00894衝前二

美伊戰爭現轉機，美國總統川普宣布延後兩周對伊朗採取大規模軍事行動，伊朗亦隨後表示，已接受為期兩周的停火協議，國際油價則瞬間暴跌17%，激勵台股加權指數8日收盤大漲1,531點，重返34,000點關卡之上，帶動台股被動ETF績效勁揚，8日績效前十強皆大漲6%以上，明顯優於大盤，其中台新臺灣IC設計（00947）、中信小資高價30（00894）是唯二大漲逾7%的台股被動ETF。

投信投顧公會研議開放「ETF加掛不配息級別」制度 三因素仍在凝聚共識

隨著台灣ETF市場規模穩居亞洲前列，為進一步壯大資本市場並提供投資人多元選擇，投信投顧公會正針對ETF制度改革進行提案討論。據了解，目前公會討論重點聚焦於「開放現有ETF加掛配息或不配息級別」，期盼藉此接軌國際趨勢，並帶動整體ETF市場規模進一步增長。

主動摩根台灣鑫收 ETF 4月10日起掛牌上市

臺灣證券交易所表示，摩根投信募集發行的主動摩根台灣鑫收（00401A）ETF，將自4月10日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

台股市值激增 統一推台股升級50主動式ETF 00403A

統一投信即將推出台股升級50主動式ETF（00403A），結合市值投資概念和主動選股策略，致力於在台股神山群中發掘具潛力的優質標的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。