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台積電法說會行情上路 半導體ETF 4月績效馬力夯

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
中東停火，市場避險情緒降溫，台股急彈如脫彊野馬，受到AI趨勢續領風騷影響，不少利基電子股暴力反彈，尤其是半導體股，大啖代理AI與AI新風潮，背後引爆半導體新商機，搭配4月16日台積電（2330）法說召開，公司釋出半導體景氣風向球，吸引資金重返半導體股淘金，帶動4月半導體相關ETF股價蓄勢待發。ETF示意圖。圖／AI生成
中東停火，市場避險情緒降溫，台股急彈如脫彊野馬，受到AI趨勢續領風騷影響，不少利基電子股暴力反彈，尤其是半導體股，大啖代理AI與AI新風潮，背後引爆半導體新商機，搭配4月16日台積電（2330）法說召開，公司釋出半導體景氣風向球，吸引資金重返半導體股淘金，帶動4月半導體相關ETF股價蓄勢待發。ETF示意圖。圖／AI生成

中東停火，市場避險情緒降溫，台股急彈如脫彊野馬，受到AI趨勢續領風騷影響，不少利基電子股暴力反彈，尤其是半導體股，大啖代理AI與AI新風潮，背後引爆半導體新商機，搭配4月16日台積電（2330）法說召開，公司釋出半導體景氣風向球，吸引資金重返半導體股淘金，帶動4月半導體相關ETF股價蓄勢待發。

根據證交所統計，台股8日大漲4.6%，半導體類股上漲5.1%，漲勢更猛，其中與IC設計、記憶體相關的穎崴（6515）、信驊（5274）、旺矽（6223）、景碩（3189）、力成（6239）及群聯（8299）等，股價更一舉攻上漲停，帶旺台新臺灣IC設計（00947）大漲7.2%，新光臺灣半導體30（00904）反彈6.7%，在國內六檔半導體ETF漲幅排行中，表現數一數二。

法人表示，川普TACO再發威、台股大漲、各類股多頭齊揚，關鍵題材噴出，除了IC設計股、記憶體股外，CPO（共同封裝光學）、低軌衛星與AI算力基礎設施族群，成為資金追逐的焦點，即使未來仍有地緣政治干擾，但AI長期需求仍不可逆。台股近期若能站穩月線，顯示市場信心正緩步回溫，尤其是33,000點是重要的心理關卡，若能站穩，有利於後續展開V型反彈。

市場專家建議，第2季台股盤勢維持區間震盪，透過台股ETF進行分散投資，不僅能參與AI成長紅利，還能透過每季的現金配息，為投資組合提供現金流，以4月即將除息的新光臺灣半導體30（00904）來看，每單位預估配息金額達0.68元，在季配息半導體ETF配息比較中，預估年化殖利率表現不俗，若投資人想參與此次除息，最後買進日為4月16日。

00904投資團隊表示，中東戰火燒熄不了全球AI剛需，半導體身為AI科技之母，台廠半導體產業鏈，更扮演AI晶片領頭羊與AI基建軍火庫，預計4月16日召開的台積電最新法說，將釋出產業景氣暢旺風向球，除半導體先進製程外、包括記憶體的存儲晶片、類比晶片、功率元件及成熟晶圓代工也啟動漲價潮，半導體行業價格上行趨勢明確，供給端產能出現擴張，整體景氣熱度持續回升。

投資建議上，台新投信強調，看好半導體景氣擴張的投資人，不妨將焦點鎖定00904，它作為純半導體ETF，與大盤型ETF相比，更能直接反映產業景氣循環與科技創新紅利，加上00904高度集中於產業領導企業，涵蓋晶圓代工龍頭台積電、IC設計大廠聯發科（2454），以及全球封測龍頭日月光投控（3711）等關鍵公司，形成「上中下游一次到位」的完整布局。不僅直接連動AI產業趨勢，也讓ETF具備更強的成長爆發力。

另外，台新投信分析，半導體產業正從去庫存周期，轉向量價齊升的新階段，尤其是今年，新AI題材出鞘，結構性的投資機會將轉向推論與代理AI概念股，背後引爆的AI硬體商機，與台灣半導體產業更直接相關，未來隨全球資金重返產業基本面布局，AI半導體重量級個股中，中長期股價表現，有望跟隨企業獲利成長持續噴發，建議投資人中長期持有半導體ETF，完整掌握各利基族群多元成長題材；或鎖定半導體利基族群的記憶體主題型ETF，更精準捕捉該產業結構轉型紅利與報價翻揚帶來的超額報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台積電

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