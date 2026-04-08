大盤飆「台股被動ETF嗨翻」！前十強單日大漲逾6% 00947 、00894衝前二

美伊戰爭現轉機，美國總統川普宣布延後兩周對伊朗採取大規模軍事行動，伊朗亦隨後表示，已接受為期兩周的停火協議，國際油價則瞬間暴跌17%，激勵台股加權指數8日收盤大漲1,531點，重返34,000點關卡之上，帶動台股被動ETF績效勁揚，8日績效前十強皆大漲6%以上，明顯優於大盤，其中台新臺灣IC設計（00947）、中信小資高價30（00894）是唯二大漲逾7%的台股被動ETF。

績效第一的台新臺灣IC設計（00947）成分股打破了傳統分類的藩籬，透過IC設計的高度，同步納入群聯（8299）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）、愛普*（6531）等多檔與記憶體、儲存及控制晶片相關指標股。這種全方位覆蓋的策略，讓投資人不再侷限於單一晶片領域，而是能透過一條「進可攻、退可守」的精準路徑，在參與AI運算晶片高成長的同時，也能收割記憶體價格反彈與規格升級帶來的超額收益。

台新臺灣IC設計（00947）研究團隊表示，市場資金正以最直接的方式回應AI浪潮的下一場演進。近期美國首檔記憶體主題ETF——Roundhill Memory ETF (DRAM)正式掛牌，前三大持股Micron、Samsung與SKhynix合計權重逾七成，顯現全球資金正透過「產品化」方式集中布局記憶體產業。值得注意的是，該ETF成分股亦將台股的南亞科、華邦電納入其中，進一步反映台灣記憶體供應鏈在全球AI基礎設施中的關鍵地位。

台新臺灣IC設計（00947）研究團隊指出，當市場過去只關注GPU，現在進入另一個更深層的變化，即AI不單只需要算力，更取決於更高密度的記憶體、更快的資料讀寫，以及更完整的儲存架構。從這個角度來看，記憶體已經不是AI故事的配角，而正在成為最容易被重新估值的核心資產之一，投資人可透過投資記憶體比重高的台股ETF掌握下一輪市場趨勢主軸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。