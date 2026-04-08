投信投顧公會研議開放「ETF加掛不配息級別」制度 三因素仍在凝聚共識

隨著台灣ETF市場規模穩居亞洲前列，為進一步壯大資本市場並提供投資人多元選擇，投信投顧公會正針對ETF制度改革進行提案討論。據了解，目前公會討論重點聚焦於「開放現有ETF加掛配息或不配息級別」，期盼藉此接軌國際趨勢，並帶動整體ETF市場規模進一步增長。

根據目前規劃，投信投顧公會的首要目標是推動現有ETF加掛配息／不配息級別，讓投資人能根據自身的理財需求（如追求穩定現金流或資產長期複利增長）靈活選擇。雖然市場對此方向普遍持樂觀態度，認為有望引進更多活水並擴大受益人數，但目前仍處於第一階段的會員討論與共識凝聚期。

在共識凝聚的過程中，投信業者內部也出現不同的聲音。據了解，部分業者反對或對此持保留意見的原因主要集中在三大點：一、既有大型投信占據優勢：既有的熱門ETF已累積龐大規模與知名度，若開放「加掛」級別，現有業者可直接快速申請，無需重新經歷新產品開發與審核流程，這將使大型投信優勢更加穩固。

二、新進業者面臨較高門檻：相較於成熟產品的「加掛」，新進業者發行新ETF仍須逐一經過審查，且需從零開始累積資產，在推廣與吸金速度上恐難與直接加掛級別的既有巨頭競爭。三、限制條款之爭：市場亦傳出擬針對「單一成分股權重超過三成」的ETF設限，禁止其加掛不配息級別，此舉雖是為了風險控管，但也引發業者擔憂是否會限縮市場發展的廣度。

針對市場近期傳出的其他改革方向，包括「主動式基金加掛主動式ETF」以及「被動式ETF加掛非上市級別」等建議，業者指出，目前公會並無列入提案討論。由於加掛級別制度目前仍在公會內部的討論階段，後續還需經過送件臺灣證券交易所，以及取得主管機關最終同意等行政程序，因此具體的開放時程表尚未定案。業界普遍期盼在確保市場公平競爭的前提下，透過制度創新，為台灣ETF市場開創下一波增長動力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。