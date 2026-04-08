主動摩根台灣鑫收 ETF 4月10日起掛牌上市

臺灣證券交易所表示，摩根投信募集發行的主動摩根台灣鑫收（00401A）ETF，將自4月10日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，本基金主要投資於台灣上市櫃股票，採取由下而上的選股策略，根據各產業及企業基本面多項指標，挑選具獲利成長潛力、股價價值及股息政策等優勢之標的，建構多元化的股票投資組合，且針對基金持有的台股部位，採取紀律性操作掩護性買權策略，持續地賣出台股（含指數）選擇權買權，並將已到期／已執行的賣出選擇權所收取之權利金納入可分配收益範圍，提供基金多元化收益來源。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達215檔（含被動式ETF 193檔及主動式ETF 22檔）。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券、大宗商品及多資產等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。