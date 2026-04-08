快訊

車銀優逃漏稅風暴再發聲！認了「負責到底」200億稅款全繳清

綠營竹縣長卡關？傳熱門人選鄭朝方「婉拒徵召」 驚動賴總統

川普態度放軟？稱可望取消對伊朗制裁 下秒嗆提供武器「加徵50%關稅」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股市值激增 統一推台股升級50主動式ETF 00403A

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣 50 指數 v.s. 台股加權指數及台股基金歷年表現。資料來源：Bloomberg、晨星，統一投信整理
台灣 50 指數 v.s. 台股加權指數及台股基金歷年表現。資料來源：Bloomberg、晨星，統一投信整理

統一投信即將推出台股升級50主動式ETF（00403A），結合市值投資概念和主動選股策略，致力於在台股神山群中發掘具潛力的優質標的。

根據彭博及晨星資料，觀察台股近十年台灣50指數、台股加權指數及台股基金歷年表現，台灣50指數雖然是台灣最具代表性的指數型商品，但過去十年中，其年度報酬率並非年年優於台灣加權指數。反觀台股主動式基金展現強大的超額報酬能力，以排名前四分之一的台股基金為例，2023年平均報酬率高達66.33%，大幅領先加權指數及台灣50指數；即便在聯準會密集升息的2022年，雖然平均報酬率為-21.92%，但也比加權指數的-22.4%、台灣50指數的-24.88%，展現出相對的抗跌韌性。這項數據證明在多變的市場環境，主動選股更具投資優勢。

統一台股升級50主動式ETF，旨在升級傳統被動式市值投資。統一00403A以市值前50大企業為核心，並將選股觸角延伸至市值第51 至200大的具潛力企業作為主要增強選股池。透過主動式管理，剔除相對缺乏前景、財務不佳的弱勢股，並將成長前景佳的個股，調高權重或納入持股，讓市值投資更有競爭力。

統一投信表示，00403A即將於4月22至24日募集繳款，預計5月12日掛牌上市，發行價每股新台幣10元，入手價一張1萬元，具備季配息機制，保管銀行為彰化銀行。投資人透過統一投信官網申購，還享有零手續費優惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

彭博 聯準會 統一投信

延伸閱讀

川普再度TACO！多檔台股ETF領先創新高 這檔近一年報酬率124%居冠

主動式台股ETF受益人連續24周創高 群益00992A今年來漲幅居冠

主動式ETF人氣旺 五檔今年來報酬率逾兩成

市值投資再進化 統一新 ETF 四大面向追超額報酬

相關新聞

00891很強…可以直接給到「ㄅ級分」！存股哥：但個人偏愛穩健的00878

國泰永續高股息（00878）在穩健表現中受到青睞，而中信關鍵半導體（00891）則以高達42.79%台積電占比展現暴力配息，配息能力排名前段。然0489的高風險回檔歷史令人關注。

為什麼買「原油反1」今卻還跌？00673R溢價收斂…買ETF必看淨值！

今日全球油價大跌，但期元大S&P原油反1（00673R）反而因溢價收斂出現5%跌幅。即便反一淨值上漲近15%，仍因市場供需導致過高溢價影響投資者信心。投資ETF時應注意折溢價問題，避免類似情況。

00919+00878+0056怎麼買？杉本曝三強合理價位：殖利率10%月月穩領退休金

台股ETF配息大戰進入白熱化，市值型與高股息型標的表現各異。財經Youtuber「杉本」在其最新影片中深入解析，隨著元大高股息（0056）配息金額重回1元巔峰，如何結合國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）建構一套穩定的「月月配現金流系統」，並首度公開避開二代健保扣稅的「安全張數」攻略。

投信投顧公會研議開放「ETF加掛不配息級別」制度 三因素仍在凝聚共識

隨著台灣ETF市場規模穩居亞洲前列，為進一步壯大資本市場並提供投資人多元選擇，投信投顧公會正針對ETF制度改革進行提案討論。據了解，目前公會討論重點聚焦於「開放現有ETF加掛配息或不配息級別」，期盼藉此接軌國際趨勢，並帶動整體ETF市場規模進一步增長。

主動摩根台灣鑫收 ETF 4月10日起掛牌上市

臺灣證券交易所表示，摩根投信募集發行的主動摩根台灣鑫收（00401A）ETF，將自4月10日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

台股市值激增 統一推台股升級50主動式ETF 00403A

統一投信即將推出台股升級50主動式ETF（00403A），結合市值投資概念和主動選股策略，致力於在台股神山群中發掘具潛力的優質標的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。