台股市值激增 統一推台股升級50主動式ETF 00403A

統一投信即將推出台股升級50主動式ETF（00403A），結合市值投資概念和主動選股策略，致力於在台股神山群中發掘具潛力的優質標的。

根據彭博及晨星資料，觀察台股近十年台灣50指數、台股加權指數及台股基金歷年表現，台灣50指數雖然是台灣最具代表性的指數型商品，但過去十年中，其年度報酬率並非年年優於台灣加權指數。反觀台股主動式基金展現強大的超額報酬能力，以排名前四分之一的台股基金為例，2023年平均報酬率高達66.33%，大幅領先加權指數及台灣50指數；即便在聯準會密集升息的2022年，雖然平均報酬率為-21.92%，但也比加權指數的-22.4%、台灣50指數的-24.88%，展現出相對的抗跌韌性。這項數據證明在多變的市場環境，主動選股更具投資優勢。

統一台股升級50主動式ETF，旨在升級傳統被動式市值投資。統一00403A以市值前50大企業為核心，並將選股觸角延伸至市值第51 至200大的具潛力企業作為主要增強選股池。透過主動式管理，剔除相對缺乏前景、財務不佳的弱勢股，並將成長前景佳的個股，調高權重或納入持股，讓市值投資更有競爭力。

統一投信表示，00403A即將於4月22至24日募集繳款，預計5月12日掛牌上市，發行價每股新台幣10元，入手價一張1萬元，具備季配息機制，保管銀行為彰化銀行。投資人透過統一投信官網申購，還享有零手續費優惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。