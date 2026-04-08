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和談露曙光、油價反轉向下 00673R卻爆天量收黑…是這原因

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
美伊釋出停火和談利多，國內掛牌原油相關ETF期街口布蘭特正2（00715L）、期元大S&P石油（00642U）反映原油期貨下跌重挫，同時期元大S&P原油反1（00673R）也小跌作收，主要反應新發行額度釋出抵銷淨值漲幅。ETF示意圖。圖／AI生成
美伊釋出停火和談利多，國內掛牌原油相關ETF期街口布蘭特正2（00715L）、期元大S&P石油（00642U）反映原油期貨下跌重挫，同時期元大S&P原油反1（00673R）也小跌作收，主要反應新發行額度釋出抵銷淨值漲幅。ETF示意圖。圖／AI生成

美伊釋出停火和談利多，國內掛牌原油相關ETF期街口布蘭特正2（00715L）、期元大S&P石油（00642U）反映原油期貨下跌重挫，同時期元大S&P原油反1（00673R）也小跌作收，主要反應新發行額度釋出抵銷淨值漲幅。

美伊雙方將於10日起在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德談判，國際油價應聲暴跌，8日跌破每桶100美元大關，導致槓桿的原油ETF期街口S&P布蘭特油正2單日暴跌近三成、終場下跌29.84%，原型的期元大S&P石油跌幅也有14.25%，然而反向的期元大S&P原油反1也因新發行額度釋出，單日跌5.34%，成交量高達21.14萬張、成交值達29.65億元，成交量及值都改寫掛牌來新高。

油價全面重挫，但00673R卻小跌，法人指出，原因在於日前發行額度已用盡，無法透過造市機制平抑溢價，造成溢價幅度一度達三成，而4月8日新發行額度投放至市場後，溢價幅度收斂，抵銷原油期貨價格下跌的影響。目前溢價狀況恢復正常，未來價格將回歸反映油價漲跌表現。

法人說明，ETF市場主要由證券造市商於初級市場申購額度後，再由將籌碼賣給次級市場的投資人，以穩定價格與淨值。若ETF出現大幅度折溢價，就是市場籌碼供需失衡問題，導致價格與淨值不一致，貿然進場將面對額外的價格波動風險。

但因為證券App下單畫面未揭露ETF盤中折溢價，建議投資人下單前應至發行投信官網，或證交所「ETF發行單位變動及淨值揭露專區」，評估折溢價是否過大。

法人提醒，ETF具折溢價性質，加上原油市場波動劇烈，交易前應留意折溢價及油市波動風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

伊斯蘭 巴基斯坦 油價 ETF

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