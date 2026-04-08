川普再度TACO！多檔台股ETF領先創新高 這檔近一年報酬率124%居冠

美國總統川普宣布美伊戰事停火兩周，台股迎來報復性反彈，8日大漲1,531點，創史上第二大漲點紀錄。且加權指數雖然尚未回到35,000點，但已有多檔主動台股ETF率先創高；至於被動台股原型ETF創收盤新高的則有元大富櫃50（006201）、國泰台灣科技龍頭（00881）、中信小資高價30（00894）、中信上櫃ESG30（00928）等。若以近一年績效而言，則以00894的124.5%居冠。

美國總統川普第二任就職以來，每逢「4月」就要為全球資本市場帶來震撼教育，2025年4月9日宣布對等關稅暫緩課徵；2026年4月8日宣布美伊戰爭暫緩兩周，都讓股市迎來暴力反彈。但川普的TACO，也讓投資人半信半疑，擔心是否又是愚人節的玩笑。不過，8日亞股普遍買單川普的停戰言論，包含日、韓、台股都大漲逾4%，顯示投資人迫切期待美伊戰事終止。

觀察8日台股表現，強勢族群依舊為載板、光通訊以及散熱、低軌衛星等族群。值得一提的是，前陣子相對弱勢的記憶體族群8日也同步大漲，包含群聯（8299）、旺宏（2337）、宜鼎（5289）等都漲停鎖死，南亞科（2408）與華邦電（2344）都有半根漲停以上的漲幅，資金看似有外溢跡象。法人認為，若美伊戰事確定結束、且轉強族群越來越多，則台股有望翻多。

值得一提的是，櫃買指數已創近20餘年新高，有機會挑戰1997年的348.5點歷史高點。凸顯台灣AI供應鏈在AI浪潮與美中科技戰下受惠極深，也是這波全球股市回檔中仍相對強勢的主因。

台股強勢也反映在台股ETF上的表現上，觀察近一年掛牌的主動台股ETF，除了最新掛牌的主動兆豐台灣豐收（00996A）外，幾乎全數創下掛牌新高，凸顯投信經理人主動選股的精準眼光與爆發力。

不過，傳統被動型ETF表現也不遑多讓，8日漲幅前三名的台股原型ETF為台新台灣IC設計（00947）的7.2%、00894的7.0%，以及野村台灣新科技50（00935）的6.8%，8日漲幅不輸給主動台股ETF。其中00894經過對等關稅與美伊戰爭洗禮，近一年報酬率達124.5%，為台股原型ETF績效冠軍。

中國信託投信表示，台灣能在關稅新秩序中走出獨立行情，關鍵在於AI時代不可或缺的高科技供應能力。台灣企業掌握全球約90%的AI伺服器生產市占、並握有約70%的半導體代工市占，使台灣在AI伺服器與半導體等關鍵品項上具備替代性低的競爭條件。同時，台灣官方統計顯示，2025年整體出口成長34.8%，且部分科技相關產品未被納入關稅涵蓋範圍，讓台灣得以避開額外的對美貿易成本壓力。在此背景下，2025年4月至2026年1月台美貿易總額亦同步增加68.4%，凸顯雙方經濟安全與供應鏈連結持續加深。

00894經理人韓聖弘表示，00894追蹤的投資主題聚焦台股中具代表性的「高價、強勢」族群，透過指數化選股機制，將投資方向對準受惠AI、半導體與高效能運算（HPC）等長線趨勢的核心成分，協助投資人以一檔ETF掌握台股結構性成長動能。

展望後市，韓聖弘指出，近期美伊衝突引發全球股市波動，短線修正難免，但台股年初以來表現仍相當強勁，市場情緒回穩後的反彈力道不容小覷，尤其當市場主流趨勢明確時，聚焦強勢族群的策略更有機會在波段行情中脫穎而出。

中國信託投信表示，對等關稅政策推動全球供應鏈重整，00894所涵蓋的高價龍頭與成長股，正多數位處AI伺服器、半導體、關鍵零組件與高階電子供應鏈，投資人可透過ETF參與AI浪潮下的長線成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。