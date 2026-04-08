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凱基投信00980T 勇奪AAM創新ETF獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

影響力享譽國際的財經雜誌《亞洲資產管理》（Asia Asset Management, AAM）近日公布2026年Asia Asset Management ETF Awards獲獎名單，2025年掛牌的凱基美國Top股債平衡 ETF（00980T）憑藉創新的策略、市場開路先鋒的產業領導地位獲評審青睞，勇奪年度創新被動ETF大獎（Most Innovative Passive ETF of the Year）。

由《亞洲資產管理》舉辦的Best of the Best Awards獎項已有逾20年歷史，在全球資產管理領域享有高度指標性，此次平衡凱基美國TOP獲獎不僅代表著產品設計與投資架構的卓越表現，更是「被動投資、主動配置」理念的最佳實踐；隨著平衡凱基美國TOP的亮相，台灣投資市場在被動式平衡配置上的產品版圖亦更加完善，為投資人提供具系統性的資產配置選項。

台灣整體ETF規模在2025年底已突破7.3兆元，占基金總規模的64.74%，影響力甚鉅。就在主管機關開放被動式平衡型 ETF之際，凱基投信率先洞察台灣投資人需求，推出台灣首檔平衡型ETF--平衡凱基美國TOP，結合進攻與防禦兩大特性，平衡成長與波動的矛盾。

平衡凱基美國TOP所追蹤的指數為台灣首創的跨資產被動化策略。投資者無需自行計算比例、無需分別下單，即可一次掌握專業級的股債配置。而其股7債3的配置設計，專注於美股頂尖權值股與中天期美國公債，追求兼顧防禦的成長；內建的自動再平衡紀律機制，則助攻投資人在市場劇烈波動時自動執行「低買高賣」的配置優化，克服人性恐懼，追求投資組合維持最佳風險報酬比。

成功將複雜的股債配置策略「大眾化」，不僅讓平衡凱基美國TOP獲得獎項肯定，亦強化投資人長期資產配置的投資觀念。作為台灣首發先驅，凱基投信深知平衡型 ETF 對台灣投資者而言是全新觀念，因此主動肩負起「市場啟蒙者」的重任，持續推動投資教育。凱基投信透過系統性向投資人介紹平衡型ETF的核心精神與應用；同時製作易懂的影音與圖文，將原本複雜股債配置邏輯轉化為生活化資訊，協助投資人理解風險分散與紀律配置的重要性，致力提升台灣投資市場整體的風險控管與長期投資意識。

在平衡凱基美國TOP問世一個月後，凱基投信基於相同架構、進一步回應台灣投資人長期高度重視的「收息」需求，推出凱基雙核收息債股平衡ETF（00981T），為投資人提供另一個平衡型投資選項，讓台灣平衡型ETF市場的產品藍圖更臻完整。從平衡凱基美國TOP的成功推出到平衡凱基雙核收息的延伸布局，不僅體現凱基投信在被動投資產品設計上的前瞻與創新，更清楚展現出其深耕資產配置與持續為台灣資產管理市場注入活水的長期承諾與決心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

指數 美股 美國

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