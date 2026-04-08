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川普延長美伊停戰協商…日股報復性反彈近3,000點 這檔半導體ETF漲逾8%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美國總統川普宣布兩周停火期，並以伊朗在停火期間同意荷莫茲海峽安全通行作為條件，爭取美伊談判時間。消息一出，市場對能源供給中斷的疑慮快速降溫、資金風險偏好回升。8日亞股出現報復性反彈，日經指數盤中漲近3,000點，一舉收復56,000點關卡，日股ETF於8日表現火熱，其中又以聚焦半導體題材的中信日本半導體ETF（00954）、台新日本半導體（00951）漲幅達8%最為亮眼。

川普宣布暫停對伊朗攻擊並換取荷莫茲海峽兩周安全通行後，國際油價應聲重挫，WTI及布蘭特原油盤中跌幅均一度超過15%，市場解讀為中東供應鏈風險短線獲得喘息。對高度仰賴能源進口的日本而言，油價回落更被視為利多，日股隨即轉強，日經225指數在消息帶動下大幅上揚並創逾月高點，由科技與半導體族群領漲。

中國信託投信指出，近期資本市場獲得喘息，主要來自停火協商時間再度延長與荷莫茲海峽短期開放兩大關鍵，大幅降低了能源運輸中斷與戰事進一步升級的不確定性。油價隨之回落不僅提振市場風險偏好，更帶動日股在避險情緒降溫後強勢反彈，其中愛德萬測試、東京威力科創、Disco等半導體設備龍頭成為盤面焦點。

00954經理人許家瑜表示，中東緊張情勢出現一線生機，地緣政治風險緩解是當前日股反彈的重要催化劑，但真正支撐半導體景氣中長線表現的仍是AI硬需求。近日博通與Google簽下至2031年的長期協議，將為Google開發並供應未來世代TPU等客製AI晶片；同時擴大與AI新創Anthropic合作，讓其自2027年起可取得約3.5GW的TPU算力容量。當AI應用越多樣化、越普及，對算力的需求就越強，進而推升對先進半導體的需求量與製程升級的必要性。

許家瑜進一步指出，日本半導體產業的核心優勢在於先進製程中不可或缺的設備與材料，當AI晶片（不論是輝達（NVIDIA）的GPU、Google的TPU或客製化XPU）需求推升晶圓代工資本支出，先進製程與先進封裝持續擴產，位於上游供應鏈的日本企業如Disco（切割研磨）、東京威力科創（蝕刻、塗布顯影）、愛德萬測試（測試）等將持續性受惠。00954一次打包這些掌握關鍵競爭力的日系半導體重要龍頭企業。當前代理式AI已帶來新一波對算力爆發式需求，市場有機會再次看到龍頭晶圓代工廠上修資本支出；一旦資本支出上修，上游設備與材料需求往往同步升溫，日本半導體鏈的受惠力道便更有機會延續。

許家瑜也提到，目前大眾多討論AI帶來的便利性，但AI不僅於此，未來討論的更將是AI能為企業與產業產生多少利益。半導體相關供應鏈、電力與算力的需求成長是能看到持續性的趨勢，只要AI發展方向不變，在算力擴張的長賽道裡，日本半導體設備與材料憑藉關鍵環節的競爭力，具備中長線受惠基礎，可望成為投資人長期持有的標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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