00891很強…可以直接給到「ㄅ級分」！存股哥：但個人偏愛穩健的00878

＊原文發文時間為4月6日

昨天整理其他季配ETF漏了跟國泰永續高股息（00878）同組的中信關鍵半導體（00891）；除息月2、5、8、11，想說獨立寫一篇好了，先講結論我覺得00891很強，可以直接給到ㄅ級分（*註），具體整理以下幾個優點還有應該注意的地方。

暴力配息

本季配息0.75上一季配息也有0.6，再往回推六季則是0.4-0.49之間，這個配息能力放在高股息可以算是前段班了，甚至可以跟919互別苗頭，但它其實不是傳統高股息，因為台積電占比高，定位應該是偏向主題型。

台積電助攻

00891台積電占比高達42.79%，第二名的聯發科只佔8.82%，也就是說00891非常吃台積電的表現，近2年台積電大漲也讓891有很不錯的漲幅，近一年+8.59（57.38%）。

要注意的地方

這種含積量很高又是半導體為主的ETF，通常遇到回檔的時候跌幅也很深，可以回看到2022年，當時00891最低跌到9塊開頭，配息剩下0.1，同組的00878還可以維持15塊以上，配息可以0.27-0.28連發。

我的想法

除息月2、5、8、11這組最強的目前看起來應該就00878跟00891，一個穩健一個積極、一守一攻，那就看個人屬性去選擇，我自己的話還是偏愛穩健的00878。

編按： 「ㄅ級分」這個梗最初是由YouTuber金童所發明，他將大家熟悉的A、B、C、D評分等級進行在地化，改編成超有共鳴的台灣專屬「注音評分系統」。 這個系統利用注音符號賦予了對應的中文評價，最高評價就是代表棒透了的「ㄅ級分」，接著依序為拍手的「ㄆ級分」、勉強的「ㄇ級分」、乏味的「ㄈ級分」，以及最低評價代表倒胃的「ㄉ級分」。

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