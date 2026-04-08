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不只美國兆元退休金有望挹注數位資產 00909成分股全新營收模式浮現

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

隨著數位資產市場日益成熟，國泰投信8日舉行「鏈上AI｜解碼數位資產新賽道」媒體說明會。國泰數位支付服務（00909）經理人楊庭杰表示，數位資產的範疇已不再侷限於主流加密貨幣，而是進一步納入穩定幣，並擴展至區塊鏈技術及關鍵硬體設施等完整產業鏈。

近年各國加速推動穩定幣發展，加上AI算力持續供不應求，傳統礦商憑藉既有的高階硬體優勢，積極轉型為算力租賃服務業者，啟動全新營收模式；另美國在既有友善基調下，持續深化相關政策布局，也為整體供應鏈帶來長期發展利多。

楊庭杰指出，談及數位資產，市場往往聚焦於主流加密貨幣的價格波動，但真正支撐長線趨勢的關鍵，在於背後的資金結構與制度性變革，其中美國監管態度的明顯轉向尤為市場關注。美國勞工部近期已撤銷拜登政府時期限制加密資產納入401（k）退休金計畫的指導方針，意味著規模高達9兆美元的退休金資產，未來可望合法配置於數位資產相關領域；即便僅有1%的配置比例，也有機會為數位資產市場帶來高達900億美元的增量資金。市場由個人投機逐步轉向法人長期配置，不僅為整體市場注入龐大流動性，也進一步強化數位資產供應鏈上各個企業的長期獲利可預測性。

楊庭杰進一步表示，近來備受討論的「穩定幣」亦具備高度戰略意義，在跨境支付、實體資產代幣化（RWA）等趨勢加速，使其應用場景持續擴大外，在中國等主要經濟體推動「去美元化」的背景下，掛勾美元的穩定幣反而成為美國強化美元資產影響力的重要工具，進而促使美國政府積極推動相關立法，例如備受市場矚目的《天才法案》（GENIUS Act），其核心目的即在於將穩定幣發展與國家利益緊密綁定。市場預估，至2030年，穩定幣發行商可望成為美國國債的主要持有者之一，持有規模上看1.2兆美元，甚至可能超越日本、中國與英國等主要持有美債的國家。

在硬體設施方面，楊庭杰指出，當前AI算力基礎設施呈現供不應求的態勢，為數位資產相關供應鏈開啟全新的營收模式。傳統礦商如Iris Energy、Core Scientific等，原本即握有大量高階顯示卡、完善的冷卻系統及電力來源，近年來加速轉型為AI算力租賃業者，將算力提供給Google、Meta、OpenAI等雲端服務巨頭（CSP），不僅創造龐大且可預期的現金流，也進一步提升企業整體營運韌性。

國泰數位支付服務作為全台唯一聚焦數位資產供應鏈的ETF，追蹤「Solactive全球數位支付服務指數」，不直接投資於任何加密貨幣，而是透過布局數位資產供應鏈中的四大核心賽道，包含穩定幣發行商如Circle、交易所巨頭Coinbase、AI算力龍頭NVIDIA與AMD，以及積極轉型的算力基礎建設商如Iris Energy等，讓投資人能在不直接承擔加密貨幣價格波動風險的情況下，參與數位資產制度紅利與AI基礎設施成長趨勢；日前已發布預估配息公告，預計於4月20日除息，4月17日為最後買進日，預定發放日為5月15日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Google 美國 OpenAI

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