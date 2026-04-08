美伊停火股市如吞大補丸！這檔主動式大漲10%衝原型 ETF 第一名

美伊停火讓股市就像吞了大補丸！AI族群集體回神，帶動ETF大反攻，主動統一全球創新（00988A）8日盤中大漲超過10%，股價跳上14.28元創盤中新高價，漲幅更高居全體原型ETF中的第一名。

觀察原型ETF今日早盤表現，漲幅前三名全數由海外ETF霸榜。主動統一全球創新大漲9%創新高、位居原型ETF漲幅第一名；緊跟其後的則是同樣追蹤NYSE FactSet日本半導體指數指數的台新日本半導體和中信日本半導體，漲幅約在8%左右。

進入第2季以來，戰事讓國際油價一度走高衝破百元，通膨壓力甚至讓市場開始臆測聯準會（Fed）啟動升息的可能性，受到消息面影響，恐慌情緒蔓延讓全球股市紛紛重挫。如今總算迎來中東戰火緩和的好消息，市場不確定性有所緩和，基本面無虞的AI族群立即回神。

主動統一全球創新經理人陳意婷表示，戰線拉長或戰爭拖久本就非美國所願，一旦不確定性因素緩和後，股市將重回基本面。中長線來看，美國經濟韌性仍強，且AI agent將帶動算力呈現指數級增長，投資布局以AI供應鏈、能源基建、國防及衛星供應鏈為主軸，持續看好記憶體、光通訊及電力設備，以及可維持強勢定價能力產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。