為什麼買「原油反1」今卻還跌？00673R溢價收斂…買ETF必看淨值！
買ETF一定要注意折溢價，期元大S&P原油反1（00673R）之前溢價20%還一堆人買...
結果今天油價大跌，反一淨值上漲快15% ，但反而因為溢價收斂，出現股價反而下跌5%的慘況。
當然平常的台股ETF比較不會有這種因為申購額度不足而有大幅溢價，比較不用太過擔心。
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