為什麼買「原油反1」今卻還跌？00673R溢價收斂…買ETF必看淨值！

美國總統川普證實已與伊朗達成停火兩周協議，股市馬上展開慶祝行情，台股8日盤中大漲超過1,400點，衝過34,000點大關。盤點近來受益人數新增最多的五大人氣ETF中，主動統一台股增長（00981A）股價不僅在戰火中仍持續上行，今天開盤就馬上跳漲6%，衝上盤中新高價22.20元，展開強勁上攻動能。

2026-04-08 10:33