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為什麼買「原油反1」今卻還跌？00673R溢價收斂…買ETF必看淨值！

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
Ffaarr以00673R為例警告ETF折溢價風險，指出油價大跌雖帶動淨值上漲15%，卻因溢價收斂導致股價反跌5%。 歐新社
Ffaarr以00673R為例警告ETF折溢價風險，指出油價大跌雖帶動淨值上漲15%，卻因溢價收斂導致股價反跌5%。 歐新社

ETF一定要注意折溢價，期元大S&P原油反1（00673R）之前溢價20%還一堆人買...

結果今天油價大跌，反一淨值上漲快15% ，但反而因為溢價收斂，出現股價反而下跌5%的慘況。

當然平常的台股ETF比較不會有這種因為申購額度不足而有大幅溢價，比較不用太過擔心。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00673R期元大S&P原油反1 溢價 淨值 折價 ETF

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