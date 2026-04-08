台股反攻資金回流科技 這檔非市值型ETF漸成主流配置

台股在權值電子股領軍下強勢反攻，市場風險情緒明顯回溫，電子股重返盤面主流。野村臺灣新科技50（00935）前十大持股高度集中於半導體、AI與高階電子製造，相關成分股同步走強，成為推升指數的重要動能來源，也反映資金回流主流科技產業的趨勢。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，從同類型台股ETF績效與規模比較來看，野村臺灣新科技50 （00935）在主題式ETF中展現出「報酬、規模與受益人數」韌性。樓克望進一步分析，野村臺灣新科技50（00935）並未侷限於晶圓製造或特定次產業，而是以「創新科技50」為核心，涵蓋半導體、AI、高階電子製造、網通與關鍵零組件，使其在多頭行情中具備更佳的彈性與延展性，三個月報酬率20.88%，六個月報酬率41.13%，近一年報酬率達94.85%，近兩年達98.66%水準，成立以來報酬率達166.07%，亮眼績效表現，顯示野村臺灣新科技50（00935）選股邏輯不僅受惠單一產業循環，而是成功掌握AI驅動下的結構性成長題材。

樓克望表示，分析比較市場規模與投資人結構，00935目前基金規模已近新台幣190億元、受益人數逾6萬人，在非市值型ETF中屬於大型產品，顯示其已從「主題型」逐步轉為市場主流配置之一，在流動性、追蹤穩定性與法人配置彈性上，具備明顯優勢。00935與市場資金風向高度一致，凸顯其配置方向貼近當前產業趨勢。

從00935成分股結構來看，其涵蓋先進製程的台積電（2330）、聯電（2303）；電源與能源管理的台達電（2308）；AI晶片與邊緣運算的聯發科（2454）；先進封裝與載板的日月光投控（3711）、欣興（3037）；高速網通的智邦（2345）；散熱與測試設備的奇鋐（3017）、致茂（2360），使ETF能在AI投資主軸下，透過類股輪動持續受惠，而非僅依賴單一權值股表現。

野村臺灣新科技50（00935）經理人林怡君表示，權值占比最高的台積電再度扮演關鍵角色。雖短線仍須留意美股半導體與ADR波動，但市場焦點已回歸基本面。台積電受惠於AI伺服器、高效能運算（HPC）與雲端資料中心持續擴建，先進封裝（CoWoS）產能維持高檔，3奈米製程放量、2奈米研發進展順利，長期技術優勢未變，帶動資金重返權值核心。第二大持股台達電亦為本波反彈的重要指標。隨AI資料中心單機功耗持續攀升，高效率電源、電力管理與散熱系統已成AI基礎建設關鍵環節。台達電在伺服器電源、UPS與液冷解決方案布局完整，具備結構性成長動能，盤勢轉強過程中同步反映其長線受惠題材。

林怡君指出，在AI應用端，生成式AI持續導入手機、AI PC、車用與物聯網裝置，高階SoC整合AI加速能力成為競爭關鍵。林怡君表示，儘管消費性電子復甦仍需時間，但AI手機與AI PC的滲透率提升方向明確，有助相關供應鏈中長期營運表現。林怡君進一步表示，散熱族群方面，隨AI晶片功耗不斷提高，散熱方案由氣冷逐步轉向液冷與複合式設計，已成影響系統穩定度與算力效率的關鍵因素。奇鋐在高階散熱模組與系統整合能力持續提升，長期成長趨勢明確。

林怡君表示，野村臺灣新科技50（00935）同時涵蓋完整AI後段供應鏈，包括日月光投控、欣興、智邦、致茂與國巨（2327），分別對應先進封裝、ABF載板、高速網通、AI測試設備與被動元件升級需求。隨AI伺服器朝高頻寬、高層數與高速傳輸架構演進，ABF載板需求持續擴大，高速交換器規格升級趨勢明確。其中智邦受惠資料中心交換器升級，具備穩定成長基礎。

展望第2季，林怡君認為，儘管面臨季底結帳、美股波動與國際政策變數干擾，但在AI資本支出與高效能運算需求持續擴張下，台股中長期多頭架構未變，科技型ETF仍是市場配置重心。相較聚焦單一產業的半導體ETF，野村臺灣新科技50（00935）具備「攻守兼備」特性，有利掌握AI成長趨勢，同時透過類股輪動分散風險。整體而言，野村臺灣新科技50 （00935）持股橫跨先進製程、封裝、電源、散熱、網通與測試，能在AI投資主軸下持續受惠，成為投資人中期布局台灣科技成長的重要工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。