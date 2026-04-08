00919+00878+0056怎麼買？杉本曝三強合理價位：殖利率10%月月穩領退休金

台股ETF配息大戰進入白熱化，市值型與高股息型標的表現各異。財經Youtuber「杉本」在其最新影片中深入解析，隨著元大高股息（0056）配息金額重回1元巔峰，如何結合國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）建構一套穩定的「月月配現金流系統」，並首度公開避開二代健保扣稅的「安全張數」攻略。

00919、00878、0056：三強聯手組成月領萬元現金流

杉本指出，00919、00878與0056是目前市場上最成熟且常見的配置組合。這三檔ETF的核心價值在於「配息時間完美錯開」，能讓投資人的現金流平均分布在一年12個月中。

根據杉本分析，0056近期提高配息至1元，年化殖利率衝破10%；00919單次配息約0.78元，年化殖利率維持在11-13%的高水位；而00878則以穩定著稱，配息約0.42元，年化殖利率落在6-8%區間。

三者搭配後的整體組合年化殖利率約為8-11%，不僅兼顧資本利得與現金流，更在市場震盪時展現極強的防禦韌性。

數據勝於雄辯：可分配收益揭露配息續航力

針對存股族最擔心的「領息不穩定」問題，杉本特別精算各標的的可分配投資收益，釐清市場錯誤資訊。

他表示，0056目前可分配收益達4.02元，扣除本季配發後，預計至2026年第三季起仍能穩定配發至少三次1元股息；00919則具備0.82元的可分配收益，確保下一季領息無虞。

至於00878雖然收益稍低（0.785元），但受惠於個股配息旺季帶來的資金挹注，續航力仍值得期待。

避稅策略：二代健保扣稅的「安全張數」大公開

對於大額投資人最關心的二代健保54C股利扣稅問題，杉本提醒，並非所有配息來源都會被課稅。

他調閱最新資訊發現，00919本季配息來源100%為財產交易所得，因此完全沒有扣稅張數限制；而00878的54C項目佔比約37.93%，建議存股數量不超過125張（約投資金額275萬元），即可避開單次給付2萬元的扣稅門檻。

績效對決：0056上漲動能最強 三強合理價位曝光

回顧2025年至2026年初的績效表現，杉本觀察到2025年3月受川普關稅議題影響，市場曾出現12-15%的回檔，其中0056波動較劇烈。

然而，隨著行情回穩，0056展現強大上漲動能，累計報酬率最高逼近25%，顯著領先00878（15%）與00919（12-18%）。

若以「每月領取1萬元被動收入」為目標，杉本精算在目前股價水準下，投資人需買入13張00919、24張00878及10張0056，總投資金額約為119.9萬元。

針對想在2026年4月進場的投資人，杉本也給出合理價參考：00919為21.6元、00878為21.0元、0056則在37.5元附近，顯示目前三標的皆處於合理價位區間。

杉本總結，建立月月配系統並非追求短期暴利，而是透過分散產業（金融、半導體、電腦週邊）與定期成分股汰換，讓投資人能在約7-10%的現金流基礎上，穩健參與市場長期成長，為退休生活構築堅實的護城河。

2026杉本ETF退休金月月配試算表（目標：每月領1萬元）

ETF 代號 需持有張數 每季預估領息 參考股價 (2026/04/03) 預估投入金額 00919 13張 約 10,140元 22.3元 29.1萬元 00878 24張 約 10,080元 22.0元 52.9萬元 0056 10張 約 10,000元 37.8元 37.9萬元 總計 47張 平均每月 1萬元 組合殖利率約 10% 119.9萬元

註：以上試算基於2026/04/03之市價與最新配息公告。投資人應注意市場波動風險，實際領息金額將隨ETF收益分配組成（如54C佔比）及填息狀況而異。

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