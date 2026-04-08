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股票表現最差月份揭曉！大規模閃電崩盤 1檔保守配息型ETF暴跌34.95％

聯合新聞網／ 商周出版
ETF。圖／AI生成
ETF。圖／AI生成

6月分的動能通常會持續到7月，而歷史上7月是全年表現最好的月分。

首先是長達多日的美國獨立紀念日（7 月4 日）連假，讓人對愉快的夏日時光與即將到來的假期充滿期待。

本文摘自《全力以富，買進千倍股！》
本文摘自《全力以富，買進千倍股！》

此外，企業財報也會紛紛出爐，而較為正面的財報通常會在財報季初期發表。

8月。8月一直以來都是股票表現最差的月份。如果我能掌管股市，我會建議每年8月關閉市場。

因為歐洲與紐約在8月通常都在放暑假，所以交易量會大幅下滑，市場異常現象的機率隨之升高。

舉例來說，2015年8月發生的大規模閃電崩盤（ flash crash），讓許多ETF投資人在盤中損失多達35％。原因是紐約證交所的「熔斷機制」（circuit breakers）啟動，導致許多股票沒有交易。

ETF雖然有交易，但由於缺乏該項資產的即時價格，所以ETF的價格也暴跌。

沒有人倖免，就連保守的配息型ETF―iShares Select ETF（DVY）也暴跌了34.95％。

（本文摘自《全力以富，買進千倍股！》作者：路易斯・納維利爾, 大衛．伊凡森 譯者：呂佩憶)

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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