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美伊停火台股大漲逾1,400點 00981A 大漲6%盤中創新高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
中東戰火以來受益人數新增最多的前五名ETF 資料來源：CMoney，受益人數統計自2/26至4/2、股價統計自2/26至4/7 高瑜君／製表。
中東戰火以來受益人數新增最多的前五名ETF 資料來源：CMoney，受益人數統計自2/26至4/2、股價統計自2/26至4/7 高瑜君／製表。

美國總統川普證實已與伊朗達成停火兩周協議，股市馬上展開慶祝行情，台股8日盤中大漲超過1,400點，衝過34,000點大關。盤點近來受益人數新增最多的五大人氣ETF中，主動統一台股增長（00981A）股價不僅在戰火中仍持續上行，今天開盤就馬上跳漲6%，衝上盤中新高價22.20元，展開強勁上攻動能。

觀察自2月底以來ETF市場人氣變化，根據CMoney最新統計（2/26-4/2），受益人數新增最多的前五大人氣ETF，以元大台灣50增加42萬人為最多，凱基台灣TOP 50新增33.8萬人居次，第三至第五名則分別是主動統一台股增長、群益台灣精選高息和富邦科技。

觀察這五檔的股價表現，自2月底以來截至昨日為止（2/26-4/7），台股加權指數跌幅約6.17%，而這五檔人氣持續成長的ETF中，只有主動統一台股增長股價能夠保持上漲，漲幅竟還高達2.67%，不僅贏過大盤，更是領跑其他人氣ETF。但其餘四檔人氣ETF的跌幅則比大盤還重，跌幅最深的甚至達到8.05%。

主動統一台股增長經理人陳釧瑤表示，中東戰火衍生的不確定性，令全球股市出現修正，連帶使台股回落。不過，綜觀基本面，AI產業長線成長趨勢明確，有利相關供應鏈營收及獲利，有望帶動台股後市表現。

短線台股受到非基本面因素而回檔，反而提供投資人擇優逢低布局的好時機。00981A布局主軸著眼於AI主流股，包括散熱、電源供應器、PCB及CCL族群等，並將伺機加碼有望受惠光纖成長趨勢的類股，及基本面上修的AI零組件個股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 川普 元大

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