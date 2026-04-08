主動國泰動能高息ETF 4月9日掛牌上市並得辦理融資融券

臺灣證券交易所表示，國泰投信募集發行的國泰台股動能高息主動式ETF（00400A）自4月9日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF布局高股息與具成長動能的投資組合，打造進可攻、退可守的「攻守兼備」策略，並注重產業與個股基本面研究，進行財務分析及產業研究，發掘具有投資價值與潛力的企業。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達214檔(含被動式ETF 193檔及主動式ETF 21檔)。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。