主動式台股ETF受益人連續24周創高 群益00992A今年來漲幅居冠

市場投資新寵主動式台股ETF魅力持續發燒，根據集保戶股權分散4月2日最新統計資料顯示，12檔主動式台股ETF受益人數上周增加4.6萬人，總人數來到108萬7，225人連續24周創新高，統計今年來已增加突破60萬人來到60萬6,681人。

以單檔表現來看，包括主動群益科技創新（00992A）、主動第一金台股優（00994A）、主動復華未來50（00991A）、主動統一台股增長（00981A）、主動野村台灣50（00985A）、主動兆豐台灣豐收（00996A）共6檔受益人數同步創新高，其中以今年來績效表現來看，主動群益科技創新（00992A）今年來漲幅28.76%居冠，績效人氣最旺。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，台股在基本面強勁支撐下，任何因情緒面造成的回檔，反而提供布局具成長性且體質健康企業的良機。不過，中東地緣政治風險尚未完全解除，台股主動式ETF攻守兼備的靈活操作特性正是可多加運用的工具。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，短期來看，在戰爭的影響下，台股將劇烈震盪。觀察盤面上的資金流向，市場並未出現全面撤出情形，而是由權值型標的轉向中小型與具題材支撐族群，形成明顯的結構性輪動，顯示市場資金仍持續尋找成長機會，尤其AI供應鏈內部的資金重新配置，使盤面維持活絡度，長期來看，AI在企業資本支出持續投資，及相關應用持續落地下，長期發展明確，預期包含載板、設備、半導體、光通訊、記憶體等相關族群仍將持續受惠產業趨勢的發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。