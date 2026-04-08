0056、00878、00919高股息三本柱好膩？替代名單大公開：00927、00850、00918

元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）這個月月配組合也聊過很多次了，這組大概也是目前有月配現金流的人會優先考慮的組合，除了這三檔之外，其實也有其他不錯的季配型ETF可以組成月月配。

當然風格可能不會全部以追求高配息為主，也有積極一點的ETF但給還是你季配息，就看自己的需求去組出適合的配置，以下分成3個組別來看。

A組（除息月1.4.7.10）

主要代表0056，這個老字號高股息選股以預估未來殖利率為主，同組別還有群益半導體收益（00927）、永豐台灣ESG（00888）可以參考，但這兩個不是傳統型季配高股息，它們的台積電占比高，配息起伏大，如果你想放大攻擊又有一點現金流的話可以參考。

B組（除息月2.5.8.11）

主要代表00878，開創季配高股息的始祖，選股邏輯選過去表現穩定的資優生，同組還有復華富時高息低波（00731）、元大臺灣ESG永續（00850）可以參考，這兩個同樣也不是傳統高季配股息，00731更重防禦、00850更重攻擊，那就看你自己更重防禦還是攻擊，可以從中去切換。

C組（除息月3.6.9.12）

主要代表00919，暴力配息的高股息，選股邏輯選當下殖利率最高的，這組是高股息死亡之組，其它還有大家也都滿熟悉的00713、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）都可以直接做替換，選擇很多而且大致表現都穩定。

以上是除了三本柱之外還可以考慮去變換月月配風格的幾個選項，那如果你真的不想考慮太多，追求高股息、配息穩定，各種選股邏輯都有，那直上三本柱還是最快也最簡單的選擇。

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