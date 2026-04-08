4月ETF除息潮來襲！00905近1年漲逾70%靠實力配息、00912年化配息率衝12.2%

隨著國際政經情勢持續動盪，台股於4月迎來ETF除息潮。近期美國通膨數據維持高檔，非農就業表現強勁，推升美債殖利率攀升；同時，中東地緣政治風險持續，外資操作趨於保守，市場資金配置逐步轉向防禦型標的，具備進階選股機制的ETF成為資金流動的新焦點。

統計本月參與除息的台股ETF，剔除主題型產品後，市值型ETF在配息率與資本利得表現上較為突出。FT臺灣Smart（00905）與中信台灣智慧50（00912）預估年化配息率均達12.2%，聯邦台灣精彩50（009804）為10.5%。

配息來源的健康度也受到市場關注。以00905為例，近一年漲幅逾70%，配息主要來自選股產生的資本利得，採「有賺再配」模式，降低配發本金疑慮，符合長線投資「不吃老本」的需求，顯示市值型ETF在震盪行情下仍具備穩健的配息能力。

高股息ETF方面，元大高股息（0056）年化配息率10.5%；中信成長高股息（00934）與永豐優息存股（00907）配息率約8%；台新永續高息中小（00936）配息率6.9%。

主動型ETF部分，主動安聯台灣高息（00984A）預估年化配息率8.6%，顯示主動管理策略在波動市況下展現一定競爭力。

展望後市，國際政經不確定性仍將持續干擾台股走勢，資金防禦需求預計短期之內不會消退。具備進階選股機制、配息來源健康且能兼顧資本利得的市值型ETF，將持續吸引穩健型資金青睞。

2026年4月台股ETF除息行情表

分類 代號 股票名稱 收盤價 (元) 配息金額 (元) 年化配息率 近一年績效 (%) 市值型 00905 FT臺灣Smart 19.66 0.6 12.2% 70.82 00912 中信台灣智慧50 24.54 0.75 12.2% 52.68 009804 聯邦台灣精彩50 16.67 0.876 10.5% - 00733 富邦臺灣中小 55.85 0.578 2.1% 44.3 高股息 0056 元大高股息 38.11 1 10.5% 20.25 00934 中信成長高股息 20.91 0.143 8.2% 30.14 00907 永豐優息存股 14.75 0.2 8.1% 5.54 00936 台新永續高息中小 17.5 0.1 6.9% 29.84 00900 富邦台灣特選高股息30 13.9 0.075 6.5% 12.08 00730 富邦台灣優質高股息 22.36 0.11 5.9% 10.13 00943 兆豐電子高息等權 15.06 0.071 5.7% 20.17 00944 野村趨勢動能高息 15.19 0.054 4.3% 17.29 主動型 00984A 主動安聯台灣高息 12.49 0.268 8.6% -

資料來源：CMoney (2026.04.01). *成立未滿一年。配息金額與配息率僅供參考，實際請以各投信官網公告為準。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。