4月ETF除息潮來襲！00905近1年漲逾70%靠實力配息、00912年化配息率衝12.2%
隨著國際政經情勢持續動盪，台股於4月迎來ETF除息潮。近期美國通膨數據維持高檔，非農就業表現強勁，推升美債殖利率攀升；同時，中東地緣政治風險持續，外資操作趨於保守，市場資金配置逐步轉向防禦型標的，具備進階選股機制的ETF成為資金流動的新焦點。
統計本月參與除息的台股ETF，剔除主題型產品後，市值型ETF在配息率與資本利得表現上較為突出。FT臺灣Smart（00905）與中信台灣智慧50（00912）預估年化配息率均達12.2%，聯邦台灣精彩50（009804）為10.5%。
配息來源的健康度也受到市場關注。以00905為例，近一年漲幅逾70%，配息主要來自選股產生的資本利得，採「有賺再配」模式，降低配發本金疑慮，符合長線投資「不吃老本」的需求，顯示市值型ETF在震盪行情下仍具備穩健的配息能力。
高股息ETF方面，元大高股息（0056）年化配息率10.5%；中信成長高股息（00934）與永豐優息存股（00907）配息率約8%；台新永續高息中小（00936）配息率6.9%。
主動型ETF部分，主動安聯台灣高息（00984A）預估年化配息率8.6%，顯示主動管理策略在波動市況下展現一定競爭力。
展望後市，國際政經不確定性仍將持續干擾台股走勢，資金防禦需求預計短期之內不會消退。具備進階選股機制、配息來源健康且能兼顧資本利得的市值型ETF，將持續吸引穩健型資金青睞。
2026年4月台股ETF除息行情表
|分類
|代號
|股票名稱
|收盤價 (元)
|配息金額 (元)
|年化配息率
|近一年績效 (%)
|市值型
|00905
|FT臺灣Smart
|19.66
|0.6
|12.2%
|70.82
|00912
|中信台灣智慧50
|24.54
|0.75
|12.2%
|52.68
|009804
|聯邦台灣精彩50
|16.67
|0.876
|10.5%
|-
|00733
|富邦臺灣中小
|55.85
|0.578
|2.1%
|44.3
|高股息
|0056
|元大高股息
|38.11
|1
|10.5%
|20.25
|00934
|中信成長高股息
|20.91
|0.143
|8.2%
|30.14
|00907
|永豐優息存股
|14.75
|0.2
|8.1%
|5.54
|00936
|台新永續高息中小
|17.5
|0.1
|6.9%
|29.84
|00900
|富邦台灣特選高股息30
|13.9
|0.075
|6.5%
|12.08
|00730
|富邦台灣優質高股息
|22.36
|0.11
|5.9%
|10.13
|00943
|兆豐電子高息等權
|15.06
|0.071
|5.7%
|20.17
|00944
|野村趨勢動能高息
|15.19
|0.054
|4.3%
|17.29
|主動型
|00984A
|主動安聯台灣高息
|12.49
|0.268
|8.6%
|-
資料來源：CMoney (2026.04.01). *成立未滿一年。配息金額與配息率僅供參考，實際請以各投信官網公告為準。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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