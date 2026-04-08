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4月ETF除息潮來襲！00905近1年漲逾70%靠實力配息、00912年化配息率衝12.2%

聯合新聞網／ 綜合報導
本月除息表現中，市值型ETF如00905與00912預估年化配息率高達12.2% ，不僅遠超傳統高股息族群，更在近一年績效上展現出驚人的成長力。中央社
本月除息表現中，市值型ETF如00905與00912預估年化配息率高達12.2% ，不僅遠超傳統高股息族群，更在近一年績效上展現出驚人的成長力。中央社

隨著國際政經情勢持續動盪，台股於4月迎來ETF除息潮。近期美國通膨數據維持高檔，非農就業表現強勁，推升美債殖利率攀升；同時，中東地緣政治風險持續，外資操作趨於保守，市場資金配置逐步轉向防禦型標的，具備進階選股機制的ETF成為資金流動的新焦點。

統計本月參與除息的台股ETF，剔除主題型產品後，市值型ETF在配息率與資本利得表現上較為突出。FT臺灣Smart（00905）與中信台灣智慧50（00912）預估年化配息率均達12.2%，聯邦台灣精彩50（009804）為10.5%。

配息來源的健康度也受到市場關注。以00905為例，近一年漲幅逾70%，配息主要來自選股產生的資本利得，採「有賺再配」模式，降低配發本金疑慮，符合長線投資「不吃老本」的需求，顯示市值型ETF在震盪行情下仍具備穩健的配息能力。

高股息ETF方面，元大高股息（0056）年化配息率10.5%；中信成長高股息（00934）與永豐優息存股（00907）配息率約8%；台新永續高息中小（00936）配息率6.9%。

主動型ETF部分，主動安聯台灣高息（00984A）預估年化配息率8.6%，顯示主動管理策略在波動市況下展現一定競爭力。

展望後市，國際政經不確定性仍將持續干擾台股走勢，資金防禦需求預計短期之內不會消退。具備進階選股機制、配息來源健康且能兼顧資本利得的市值型ETF，將持續吸引穩健型資金青睞。

2026年4月台股ETF除息行情表

分類代號股票名稱收盤價 (元)配息金額 (元)年化配息率近一年績效 (%)
市值型00905FT臺灣Smart19.660.612.2%70.82
00912中信台灣智慧5024.540.7512.2%52.68
009804聯邦台灣精彩5016.670.87610.5%-
00733富邦臺灣中小55.850.5782.1%44.3
高股息0056元大高股息38.11110.5%20.25
00934中信成長高股息20.910.1438.2%30.14
00907永豐優息存股14.750.28.1%5.54
00936台新永續高息中小17.50.16.9%29.84
00900富邦台灣特選高股息3013.90.0756.5%12.08
00730富邦台灣優質高股息22.360.115.9%10.13
00943兆豐電子高息等權15.060.0715.7%20.17
00944野村趨勢動能高息15.190.0544.3%17.29
主動型00984A主動安聯台灣高息12.490.2688.6%-

資料來源：CMoney (2026.04.01). *成立未滿一年。配息金額與配息率僅供參考，實際請以各投信官網公告為準。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00905FT臺灣Smart 00912中信臺灣智慧50 0056元大高股息 009804聯邦台精彩50

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