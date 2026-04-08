0050正2跌4%就買1張！小師傅紀律買進00631L拚100張…曝00878、00919、00713股息當底氣

＊原文發文時間為4月6日

這陣子，元大台灣50正2（00631L）跌得很兇，又剛好分割到20元左右，不買白不買，所以我就幫自己設了一個買進紀律：不預測、不猜底，機械執行，跌4%，就買進一張。

一路買到現在，已經累積10張。想說既然都買了，那就乾脆買到100張就好。

如果順利買到100張，大約是200萬多。而這200萬多，會有我的薪水贊助，也會有我三支高股息（00878、00919、00713）的股息贊助。看過個幾年，有沒有機會慢慢翻到400萬。

存股其實很難，尤其是元大台灣50或正2更難。不過我應該可以堅持至少10年不賣，因為畢竟我已經有1900萬的高股息部位，每個月、每一季都會有現金進來，不太會有生活壓力，也不會錢不夠用的問題。

◎感謝 小師傅存股 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。