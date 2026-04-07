台股ETF打敗美關稅戰 川普「解放日」滿周年整體上漲42%

美國總統川普簽署「全球對等關稅」相關行政命令，至今屆滿一周年，台股在震盪過後，受惠於AI大商機，推升加權報酬指數漲60.57%，台積電漲幅更達100.4%，而台股ETF中也有主動統一台股增長（00981A）、中信小資高價30兩檔ETF漲幅逾100%，表現亮眼。

根據CMoney統計至昨（7）日，主被動原型台股ETF自美國總統川普解放日來表現（掛牌未滿一年以發行價含息計算），平均繳出42.98%的表現，其中，約34.21%標的表現贏過大盤報酬指數。

前十強依序為主動統一台股增長111.5%、中信小資高價30漲101.97%、野村臺灣新科技50漲98.99%、富邦台灣半導體91.84%、國泰台灣科技龍頭86.61%、元大電子84.91%、富邦科技83.75%、新光臺灣半導體30漲82.7%、主動野村臺灣優選80.66%、台新臺灣IC設計79.24%，以類型來看，科技主題式ETF以及主動式ETF在近一年行情之中領先表現。

中國信託投信表示，對等關稅政策推動全球供應鏈重整，中信小資高價30所涵蓋的高價龍頭與成長股，多數位處AI伺服器、半導體、關鍵零組件與高階電子供應鏈，投資人可透過ETF參與AI浪潮下的長線成長。但面對地緣政治與政策變數交錯的環境，投資人更應把握趨勢主軸與風險控管兩大原則。在掌握AI長線需求的同時，也要留意市場震盪時的資產配置與進出紀律。

根據觀察，測試介面族群在富邦台灣半導體中權重近20%，為績效關鍵驅動來源。展望後市，富邦台灣半導體經理人陳双吉表示，近期資金明顯聚焦3月營收表現亮眼族群，在AI與高效能運算（HPC）需求持續升溫帶動下，測試介面族群展現相對強勢格局，市場關注度顯著提升。整體而言，在AI長期趨勢未變下，測試介面族群兼具高成長性與產業關鍵地位，後市表現仍具延續空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。