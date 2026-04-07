聽新聞
0:00 / 0:00

Q1整體ETF規模 增逾5,000億

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

揮別動盪的第1季，整體ETF規模增加超過5,000億元，包含元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP 50在內的11檔ETF增加逾百億元，其中，又以台股為主要的增長動能來源，除作夢行情帶動外，買盤持續看好台股中長期的表現空間，趁中東戰火中逢低進場布局，挹注整體表現。

ETF總規模在1月間首度突破8兆元，後續受到川普關稅、戰爭等不確性影響而震盪，然逢低仍有買盤進場，整體規模仍繼續增胖，季底為8.15兆元，較去年底增加5,451.3億元，成長幅度約7.1%。

根據CMoney統計至第1季底，以個別ETF表現來看，老牌的元大台灣50增加最多，大增3,041億元，持續受惠於分割、降費用率以及單純的市值選股；其次為今年新掛牌凱基台灣TOP 50的829.7億元，在親民入手價、不配息以及低費用率帶動下，規模突飛猛進；增加第三多是主動統一台股增長的494.7億元；第四是有「小台積電」之稱的富邦科技增加458.9億元；第五是甫完成「1拆22」的元大台灣50正2增加328.8億元。

至於第1季規模增加第六至十名多依序為富邦台50的220.4億元、國泰費城半導體136.1億元、富邦全球投等債125.1億元、今年新掛牌的主動安聯台灣117.1億元、國泰台灣科技龍頭112.7億元。

長天期美債以及高股息兩大類ETF表現相對受到壓抑，其中，元大台灣高息低波、元大台灣價值高息、國泰20年美債、復華台灣科技優息、元大美債20年、國泰永續高股息第1季規模減少163億元至272.5億元不等。

展望台股後市，主動國泰動能高息經理人梁恩溢指出，儘管外部環境看似風雨飄搖，但台股的基本面卻是支撐大盤震盪向上的核心動能。隨著4月法說會旺季拉開序幕，市場目光從中東飛彈轉向科技產業的訂單與展望，PCB、記憶體與電力族群更是市場焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中東 元大 台股

延伸閱讀

4月法說行情看俏 國泰主動式 ETF 注入股市資金活水

對等關稅滿周年 台灣對美出口反狂飆 這檔台股 ETF 近一年績效翻倍

海外ETF配息戰況 出爐

台股、美股ETF Q2淘金利器

相關新聞

0056配1元、年化殖利率破10.5%！00929、00964、00934月配三強成形

這個月大約有一半的ETF調高配息，季配A組種子元大高股息（0056）竟然沒有複製第四個0.866，反而調高到整數1元，暴力年化再度拉高到10.5%，暌違了3季之再度亮燈，身為台灣最資深的高股息ETF，調高配息金額相當具有指標意義。 而另外5檔亮燈的都是市值大盤型和主題產業型ETF，永豐台灣ESG（00888）配息直接翻倍達到1.05元，一口氣衝上18.19%，是本月配息最高的一檔。 台灣50三兄弟當中的聯邦台精彩50（009804）採用4/7月半年配，配息開出0.876元相當積極，直接暴力X2推估年化竟然跟0056不相上下。 月配組中信亞太高股息（00964）金額仍然維持逐月步步高昇，目前暴力年化已經逼近9%，仍然是是月配ETF當中配最高又最穩健的一檔。 而台股的月配ETF始祖復華台灣科技優息（00929）最近配息力度增加，這個月再調升到0.13元，已經回復到2024年降息事件前的水準，暴力年化回升到8字頭。 中信成長高股息（00934）也逐月調高，這個月同樣站上8%，00964/00929/00934已逐漸形成月配三強。

主動式ETF人氣旺 五檔今年來報酬率逾兩成

主動式台股ETF出現馬太效應，績效強的ETF，吸金力也強。據統計，主動群益科技創新（00992A）、主動第一金台股優、主動復華未來50、主動統一台股增長、主動野村台灣50等五檔今年來報酬率皆逾兩成，受益人數也同步創新高。

ETF收益平準金 緩解配息稀釋

ETF除息旺季到，臺灣證券交易所提醒，ETF配息會從淨值中扣除，真正的投資獲利應觀察「總報酬」表現，即配息加上價差；如果一檔ETF長期無法填息，配息本質上只是將資金在個人資產間移動，並未實現實質增長。

Q1整體ETF規模 增逾5,000億

揮別動盪的第1季，整體ETF規模增加超過5,000億元，包含元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP 50在內的11檔ETF增加逾百億元，其中，又以台股為主要的增長動能來源，除作夢行情帶動外，買盤持續看好台股中長期的表現空間，趁中東戰火中逢低進場布局，挹注整體表現。

中信金股利看增 相關ETF歡呼

中東戰火未歇，具備高現金股利、高殖利率的金融族群成為資金避風港。其中，中信金每股純益（EPS ）以4.08元創高，市場預估股利可望挑戰新高，昨（7）日中信金股價開低走高，讓持有中信金占比高的台股高息ETF績效長紅。

台股ETF打敗美關稅戰 川普「解放日」滿周年整體上漲42%

美國總統川普簽署「全球對等關稅」相關行政命令，至今屆滿一周年，台股在震盪過後，受惠於AI大商機，推升加權報酬指數漲60.57%，台積電漲幅更達100.4%，而台股ETF中也有主動統一台股增長（00981A）、中信小資高價30兩檔ETF漲幅逾100%，表現亮眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。