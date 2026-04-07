Q1整體ETF規模 增逾5,000億

揮別動盪的第1季，整體ETF規模增加超過5,000億元，包含元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP 50在內的11檔ETF增加逾百億元，其中，又以台股為主要的增長動能來源，除作夢行情帶動外，買盤持續看好台股中長期的表現空間，趁中東戰火中逢低進場布局，挹注整體表現。

ETF總規模在1月間首度突破8兆元，後續受到川普關稅、戰爭等不確性影響而震盪，然逢低仍有買盤進場，整體規模仍繼續增胖，季底為8.15兆元，較去年底增加5,451.3億元，成長幅度約7.1%。

根據CMoney統計至第1季底，以個別ETF表現來看，老牌的元大台灣50增加最多，大增3,041億元，持續受惠於分割、降費用率以及單純的市值選股；其次為今年新掛牌凱基台灣TOP 50的829.7億元，在親民入手價、不配息以及低費用率帶動下，規模突飛猛進；增加第三多是主動統一台股增長的494.7億元；第四是有「小台積電」之稱的富邦科技增加458.9億元；第五是甫完成「1拆22」的元大台灣50正2增加328.8億元。

至於第1季規模增加第六至十名多依序為富邦台50的220.4億元、國泰費城半導體136.1億元、富邦全球投等債125.1億元、今年新掛牌的主動安聯台灣117.1億元、國泰台灣科技龍頭112.7億元。

長天期美債以及高股息兩大類ETF表現相對受到壓抑，其中，元大台灣高息低波、元大台灣價值高息、國泰20年美債、復華台灣科技優息、元大美債20年、國泰永續高股息第1季規模減少163億元至272.5億元不等。

展望台股後市，主動國泰動能高息經理人梁恩溢指出，儘管外部環境看似風雨飄搖，但台股的基本面卻是支撐大盤震盪向上的核心動能。隨著4月法說會旺季拉開序幕，市場目光從中東飛彈轉向科技產業的訂單與展望，PCB、記憶體與電力族群更是市場焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。