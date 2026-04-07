主動式ETF人氣旺 五檔今年來報酬率逾兩成

主動式台股ETF出現馬太效應，績效強的ETF，吸金力也強。據統計，主動群益科技創新（00992A）、主動第一金台股優、主動復華未來50、主動統一台股增長、主動野村台灣50等五檔今年來報酬率皆逾兩成，受益人數也同步創新高。

根據集保戶股權分散2日最新統計資料顯示，總計12檔主動式台股ETF受益人數，上周增加4.6萬人，總人數達108.7萬人，連續24周創新高，統計今年來已增加逾60萬人，達60.6萬人。其中，主動群益科技創新、主動第一金台股優、主動復華未來50、主動統一台股增長、主動野村台灣50、主動兆豐台灣豐收等六檔，受益人數同步創新高，除新掛牌的主動兆豐台灣豐收，其餘五檔今年來報酬都超過兩成，表現亮眼。

展望台股後市，主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，在中東戰事的影響下，台股短期劇烈震盪。然而觀察盤面資金流向，市場並未出現全面撤出情形，而是由權值型標的，轉向中小型與具題材支撐族群，形成明顯的結構性輪動，顯示市場資金仍持續尋找成長機會。

野村投信則認為，半導體設備與晶圓代工龍頭相關供應鏈，仍處於AI投資循環的核心位置。先進製程與先進封裝需求延續，使得設備與關鍵零組件維持較高稼動率，為中長期基本面提供支撐。

相較之下，ABF載板、部分測試族群短線動能轉弱，反映市場對評價與庫存循環的調整。在地緣政治不確定性的環境下，需防範台股短線震盪加劇，中長期則可聚焦結構性成長題材。

在看好族群方面，陳朝政表示，AI供應鏈內部的資金重新配置，使盤面維持活絡度。

長期來看，AI在企業資本支出持續投資，以及相關應用持續落地下，長期發展明確，預期包含載板、設備、半導體、光通訊、記憶體等相關族群，仍將持續受惠產業趨勢的發展。

野村投信則建議投資配置回歸基本面，避開高槓桿與循環轉弱族群，並持續關注AI、低軌衛星、光通訊與先進製程等具長期趨勢的產業，以因應市場可能出現的波動調整。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，台股在基本面強勁支撐下，任何因情緒面造成的回檔，反而提供布局具成長性且體質健康企業的良機。不過，中東地緣政治風險尚未完全解除，台股主動式ETF攻守兼備的靈活操作特性，是可多加運用的工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。