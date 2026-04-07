中信金股利看增 相關ETF歡呼

中東戰火未歇，具備高現金股利、高殖利率的金融族群成為資金避風港。其中，中信金每股純益（EPS ）以4.08元創高，市場預估股利可望挑戰新高，昨（7）日中信金股價開低走高，讓持有中信金占比高的台股高息ETF績效長紅。

統計持有中信金前十大台股高息ETF中，以群益台灣精選高息（00919）持有近13.4%最高，其他包括國泰股利精選30、復華富時高息低波、國泰永續高股息也都持有一成以上。以昨天股價表現來看，00919上漲1.4%，日成交量6.1萬張，呈現價量齊揚。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，投資不能沒有AI，也不能只有AI，適度的產業分散從存股角度來看，高息股的誘因除了穩定領息，跟漲抗跌特性也是重點。若面臨市況震盪加劇時，高息股表現仍相對具韌性，同時在多頭期間也能順勢攀揚，進可攻、退可守，為追求穩健存股投資人可考量採納的投資工具。

隨著股市高檔震盪，部分投資者選擇分散資金平衡投組風險，金融股便是最為受寵的標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。