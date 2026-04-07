聽新聞
0:00 / 0:00

中信金股利看增 相關ETF歡呼

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

中東戰火未歇，具備高現金股利、高殖利率的金融族群成為資金避風港。其中，中信金每股純益（EPS ）以4.08元創高，市場預估股利可望挑戰新高，昨（7）日中信金股價開低走高，讓持有中信金占比高的台股高息ETF績效長紅。

統計持有中信金前十大台股高息ETF中，以群益台灣精選高息（00919）持有近13.4%最高，其他包括國泰股利精選30、復華富時高息低波、國泰永續高股息也都持有一成以上。以昨天股價表現來看，00919上漲1.4%，日成交量6.1萬張，呈現價量齊揚。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，投資不能沒有AI，也不能只有AI，適度的產業分散從存股角度來看，高息股的誘因除了穩定領息，跟漲抗跌特性也是重點。若面臨市況震盪加劇時，高息股表現仍相對具韌性，同時在多頭期間也能順勢攀揚，進可攻、退可守，為追求穩健存股投資人可考量採納的投資工具。

隨著股市高檔震盪，部分投資者選擇分散資金平衡投組風險，金融股便是最為受寵的標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 中東 股利

延伸閱讀

Q2債券 ETF 選什麼? 四大投信這樣推薦

月配ETF提供穩定現金流 這幾檔股債ETF年化配息率逾8%吸睛

高殖利率金控股超人氣 國泰、凱基、中信、富邦有望衝破4.5%

台股、美股ETF Q2淘金利器

相關新聞

0056配1元、年化殖利率破10.5%！00929、00964、00934月配三強成形

這個月大約有一半的ETF調高配息，季配A組種子元大高股息（0056）竟然沒有複製第四個0.866，反而調高到整數1元，暴力年化再度拉高到10.5%，暌違了3季之再度亮燈，身為台灣最資深的高股息ETF，調高配息金額相當具有指標意義。 而另外5檔亮燈的都是市值大盤型和主題產業型ETF，永豐台灣ESG（00888）配息直接翻倍達到1.05元，一口氣衝上18.19%，是本月配息最高的一檔。 台灣50三兄弟當中的聯邦台精彩50（009804）採用4/7月半年配，配息開出0.876元相當積極，直接暴力X2推估年化竟然跟0056不相上下。 月配組中信亞太高股息（00964）金額仍然維持逐月步步高昇，目前暴力年化已經逼近9%，仍然是是月配ETF當中配最高又最穩健的一檔。 而台股的月配ETF始祖復華台灣科技優息（00929）最近配息力度增加，這個月再調升到0.13元，已經回復到2024年降息事件前的水準，暴力年化回升到8字頭。 中信成長高股息（00934）也逐月調高，這個月同樣站上8%，00964/00929/00934已逐漸形成月配三強。

主動式ETF人氣旺 五檔今年來報酬率逾兩成

主動式台股ETF出現馬太效應，績效強的ETF，吸金力也強。據統計，主動群益科技創新（00992A）、主動第一金台股優、主動復華未來50、主動統一台股增長、主動野村台灣50等五檔今年來報酬率皆逾兩成，受益人數也同步創新高。

ETF收益平準金 緩解配息稀釋

ETF除息旺季到，臺灣證券交易所提醒，ETF配息會從淨值中扣除，真正的投資獲利應觀察「總報酬」表現，即配息加上價差；如果一檔ETF長期無法填息，配息本質上只是將資金在個人資產間移動，並未實現實質增長。

Q1整體ETF規模 增逾5,000億

揮別動盪的第1季，整體ETF規模增加超過5,000億元，包含元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP 50在內的11檔ETF增加逾百億元，其中，又以台股為主要的增長動能來源，除作夢行情帶動外，買盤持續看好台股中長期的表現空間，趁中東戰火中逢低進場布局，挹注整體表現。

中信金股利看增 相關ETF歡呼

中東戰火未歇，具備高現金股利、高殖利率的金融族群成為資金避風港。其中，中信金每股純益（EPS ）以4.08元創高，市場預估股利可望挑戰新高，昨（7）日中信金股價開低走高，讓持有中信金占比高的台股高息ETF績效長紅。

台股ETF打敗美關稅戰 川普「解放日」滿周年整體上漲42%

美國總統川普簽署「全球對等關稅」相關行政命令，至今屆滿一周年，台股在震盪過後，受惠於AI大商機，推升加權報酬指數漲60.57%，台積電漲幅更達100.4%，而台股ETF中也有主動統一台股增長（00981A）、中信小資高價30兩檔ETF漲幅逾100%，表現亮眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。