快訊

私募信貸基金爆雷！金管會清查十銀行曝險現形 黑石率先踩雷

賞櫻變調！日本8旬翁「動口咬人」遭逮 坐上警車竟臉色慘白亡

川普最後通牒倒數計時 台指期夜盤上沖下洗

聽新聞
0:00 / 0:00

00929大升配息金額 八大公股、大戶、散戶全線買單

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

配息始祖復華台灣科技優息ETF（00929）配息金額「暴力升息」18%，不僅是月配息ETF中唯一一檔千億級別ETF，今年以來績效、配息雙雙爆發，4月公告配息金額調升至0.13元以來，已經有逾千人湧進，散戶、中實戶、大戶全線買單。

00929受益人數周增數、4月以來申購金額，皆為月配息高股息ETF板塊冠軍，顯示在乎每月現金流的ETF投資人，仍以00929為首選。

此外，00929目前仍是月配息ETF擁護者的首選，全市場46萬投資人，每人平均持有金額達23萬，居月配息高股息ETF之冠。

有趣的是，月配息ETF中，00929也受到八大公股行庫青睞，已經晉升八大官股庫存第六名。00929於3月30日至4月2日當周獲八大公股行庫買進1.8億元，是月配息ETF中買超金額最高的。截至4月2日，00929為八大公股行庫庫存的76檔原型台股ETF中由前一周第九名上升至庫存第六名。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 績效

延伸閱讀

0056配1元、年化殖利率破10.5%！00929、00964、00934月配三強成形

月配ETF提供穩定現金流 這幾檔股債ETF年化配息率逾8%吸睛

25檔高息型 漲相佳

統一00981A 登上首檔千億級主動式 ETF 寶座

相關新聞

0056配1元、年化殖利率破10.5%！00929、00964、00934月配三強成形

這個月大約有一半的ETF調高配息，季配A組種子元大高股息（0056）竟然沒有複製第四個0.866，反而調高到整數1元，暴力年化再度拉高到10.5%，暌違了3季之再度亮燈，身為台灣最資深的高股息ETF，調高配息金額相當具有指標意義。 而另外5檔亮燈的都是市值大盤型和主題產業型ETF，永豐台灣ESG（00888）配息直接翻倍達到1.05元，一口氣衝上18.19%，是本月配息最高的一檔。 台灣50三兄弟當中的聯邦台精彩50（009804）採用4/7月半年配，配息開出0.876元相當積極，直接暴力X2推估年化竟然跟0056不相上下。 月配組中信亞太高股息（00964）金額仍然維持逐月步步高昇，目前暴力年化已經逼近9%，仍然是是月配ETF當中配最高又最穩健的一檔。 而台股的月配ETF始祖復華台灣科技優息（00929）最近配息力度增加，這個月再調升到0.13元，已經回復到2024年降息事件前的水準，暴力年化回升到8字頭。 中信成長高股息（00934）也逐月調高，這個月同樣站上8%，00964/00929/00934已逐漸形成月配三強。

00929大升配息金額 八大公股、大戶、散戶全線買單

月配息始祖復華台灣科技優息ETF（00929）配息金額「暴力升息」18%，不僅是月配息ETF中唯一一檔千億級別ETF，今年以來績效、配息雙雙爆發，4月公告配息金額調升至0.13元以來，已經有逾千人湧進，散戶、中實戶、大戶全線買單。

外資買超前十名中這類ETF占最多 但大賣面板雙虎

台股在清明節連假後首個交易日大漲，以33,229.82點收盤，上漲657.39點，三大法人同步買超，外資買超100.75億元。

台股ETF近一年績效大洗牌！00894狠甩0050…抱一年報酬率幾近翻倍

近一年來，台股原型ETF績效大洗牌，中信小資高價30（00894）報酬率達97.52%，以接近翻倍之姿奪冠。台灣在美國實施對等關稅後，出口強勁增長81.8%，顯示高科技供應能力成為關鍵驅動力。

籲0050與006208推「不配息級別」造福股民！周冠男：拿回自己的錢還要被課稅

政大財金系教授周冠男呼籲，ETF應推出不配息級別，幫助投資人避免因高配息造成的稅負問題。他建議投資人透過0050連結基金實現長期增值，實踐節稅效果。

對等關稅滿周年 台灣對美出口反狂飆 這檔台股 ETF 近一年績效翻倍

美國總統川普於2025年4月2日簽署「全球對等關稅」（Reciprocal Tariff）相關行政命令、並自同年4月初起分階段上路，至今屆滿一周年。不過，台股對美國出口卻有增無減，企業獲利大增，也反映在台股表現上。以台股原型ETF近一年含息報酬表現來看，中信小資高價30（00894）近一年含息報酬率達97.5%，以接近翻倍之姿奪下冠軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。