00929大升配息金額 八大公股、大戶、散戶全線買單

月配息始祖復華台灣科技優息ETF（00929）配息金額「暴力升息」18%，不僅是月配息ETF中唯一一檔千億級別ETF，今年以來績效、配息雙雙爆發，4月公告配息金額調升至0.13元以來，已經有逾千人湧進，散戶、中實戶、大戶全線買單。

00929受益人數周增數、4月以來申購金額，皆為月配息高股息ETF板塊冠軍，顯示在乎每月現金流的ETF投資人，仍以00929為首選。

此外，00929目前仍是月配息ETF擁護者的首選，全市場46萬投資人，每人平均持有金額達23萬，居月配息高股息ETF之冠。

有趣的是，月配息ETF中，00929也受到八大公股行庫青睞，已經晉升八大官股庫存第六名。00929於3月30日至4月2日當周獲八大公股行庫買進1.8億元，是月配息ETF中買超金額最高的。截至4月2日，00929為八大公股行庫庫存的76檔原型台股ETF中由前一周第九名上升至庫存第六名。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。